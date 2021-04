Twaalf meter hoog kunstwerk na twintig jaar rechtop gezet: hommage aan overleden kunstenaar De Buck

De gemeente Terneuzen zocht een plek om het gevaarte verder af te bouwen en het museum in Sas van Gent had er plaats voor. Daar is de afgelopen maanden hard gewerkt om het beeld in elkaar te zetten. Vanmiddag is het beeld op zijn 'poten' gehesen zodat het verder afgewerkt kan worden.

Het twee ton wegende kunstwerk stelt Atlas voor die de wereldbol vasthoudt met daarop een dansende balletdanseres. Het werk van de Buck is een ode aan de havenactiviteiten. Het beeld was gepland op een rotonde aan de Vliegtuiglaan, maar die plek heeft het nooit gekregen.

Het twaalf meter hoge beeld is vanmiddag rechtop gehesen (foto: Gerard Hermans)

De kunstenaar overleed in 2014. Doordat het nooit een plek kreeg is het volgens weduwe Mia de Buck nooit in elkaar gemonteerd en afgewerkt. "Het was wel af genoeg. In verschillende delen zou het ter plaatse gemonteerd en verder afgewerkt worden. Er moest nog wat gelast worden bijvoorbeeld." De afgelopen jaren lag het daarom in stukken in een loods.

Toen duidelijk werd dat het beeld een plekje zou krijgen in de Kanaalzone is het naar Sas van Gent gebracht om het af te bouwen. De weduwe van Walter de Buck is ontzettend blij dat het werk van haar man binnenkort te bewonderen valt. "Je kunt het je niet voorstellen hoe gelukkig we zijn. Het is een soort intieme hommage aan hem."

Mia de Buck is blij met het eerbetoon aan haar man Walter (foto: Omroep Zeeland)

Het museum is niet het eindstation. Uiteindelijk krijgt het beeld en plek bij de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Ook met die toekomstige locatie is ze in haar nopjes. "Terneuzen is de voordeur van Gent voor de boten. Elk schip dat naar Gent moet, passeert de sluizen en ziet dat beeld. Het beeld verwelkomt de schippers."

Wat haar betreft mag het zo snel mogelijk afgewerkt worden en vanuit het museum verplaatst worden richting de zeesluis. Want het betaald kunnen bezichtigen (in het museum, als het niet gedwongen gesloten was door de coronaregels) was volgens haar nooit de bedoeling van haar man. "Het moet voor iedereen zichtbaar zijn."

Lees ook: