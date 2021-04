'Dit is verschrikkelijk, ik vrees dat er katten verbrand zijn'

De caravan is gistermiddag rond 17.00 uur in de brand gezet. In korte tijd is het kattenverblijf volledig uitgebrand: "Er viel niets meer aan te redden. Alles is tot as", vertelt Drijgers.

In de caravan sliepen en aten de wilde, gecastreerde zwerfkatten. Het is nog niet duidelijk of er katten in de caravan zaten toen de brand werd aangestoken: "Zijn er katten verbrand? Lopen er katjes rond met brandwonden? We zitten met veel vraagtekens. Als de brand begonnen is bij het kattenluik, konden ze er niet meer uit en zijn ze verbrand. Het baart ons heel erg veel zorgen."

Marleen Drijgers kan niet bevatten dat iemand in staat is om haar kattencaravan in de brand te steken (foto: Omroep Zeeland)

Drijgers heeft een vermoeden wie de brand heeft aangestoken: "Er is een kattenhater die in de buurt van deze caravan werkt. Hij heeft ook al eerder vernielingen aangebracht aan de caravan. Ik denk dus dat hij de aanstichter van het vuur is, maar dat moeten we nog uitzoeken. We hopen met camerabeelden te kunnen achterhalen wie de dader is."

Nieuwe plek

Er zal geen nieuwe caravan komen op deze plaats: "Nee, ik wil nu kleinere hokjes neerzetten op een andere plek. Ik zal hier sowieso geen kattenverblijf meer neerzetten."

Lees ook: