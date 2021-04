Starters in Cadzand-Dorp moeten ook een kans krijgen om een woning te kopen

Cadzand-Dorp, als je binnenrijdt vanaf Potjes. (foto: Omroep Zeeland)

Een jaar geleden was de gemiddelde vraagprijs voor een huis in Cadzand-Dorp nog ruim vier ton. Nu, in maart van dit jaar, staan er vier huizen te koop voor meer dan 1 miljoen euro. Onbetaalbaar voor eigen inwoners, laat staan voor starters.

Dat de bevolking krimpt en West-Zeeuws-Vlaanderen vergrijst, is genoegzaam bekend. Maar de ontwikkelingen op de woningmarkt hebben ook een andere kant, betoogde stedenbouwkundige Ernst Jan Pals dinsdag in de commissie Ruimte in Sluis.

Groei werkgelegenheid

Hij hield de commissieleden van Sluis voor dat de groei van recreatiewoningen aan de kust en vooral in Cadzand-Bad, ook betekent dat er meer arbeidskrachten in de regio aan het werk zijn, die zich mogelijk in de streek willen vestigen.

Op Funda staan in Cadzand-Dorp vier huizen waar meer dan een miljoen euro voor wordt gevraagd. (foto: Funda)

Uit onderzoek blijkt bovendien dat jongeren heel graag terug willen naar de plek waar ze zijn opgegroeid. En de coronacrisis maakt ook duidelijk dat in de toekomst meer mensen vanuit huis blijven werken en juist blijvend de rust van het platteland opzoeken.

Plan voor starterswoningen

Alle reden om in te zetten op woningbouw voor de eigen bevolking in kleine kernen zoals Cadzand-Dorp, schetste Pals. Voor zijn opdrachtgever 3D Invest heeft Rothuizen Architecten dan ook een visie ontwikkeld voor de bouw van twee 'clusters' van elk tien tot vijftien woningen op een stuk landbouwgrond tussen de Erasmusweg en Ringdijk-Noord, speciaal bedoeld voor starters en senioren.

Het nu nog lege terrein tussen de Erasmusweg en Ringdijk-Noord waar plannen zijn voor tien tot vijftien woningen voor starters en senioren. (foto: Omroep Zeeland)

Die woorden klonken de commissieleden als muziek in de oren. Jan Elfrink van de PvdA kon het bijna niet geloven: "Hoe gaat u borgen dat de huizen voor permanente bewoning zijn?" Jaap Butter van GroenLinks hoopte het van harte, maar gaf wel aan dat beter bestaande, verouderde woningen opgeknapt kunnen worden voor eigen inwoners.

En Sebastiaan Keijmel van Onafhankelijk West vroeg zich af of je niet 'privaatrechtelijk' kunt vastleggen aan wie de woningen verkocht worden. Sjaak Quaak van de CDA-fractie opperde om de 'Premie-Sluis-woningen' uit de jaren negentig nieuw leven in te blazen. Een starter krijgt dan een premie bij aankoop, die hij weer afdraagt bij verkoop. Stedenbouwkundige Pals: "We zijn op zoek naar regelingen en zijn bereid om daarover na te denken."

Ander plan dan in 2019 Dit plan is heel anders dan het oorspronkelijke plan op deze locatie: de huisvesting van 300 tot 400 tijdelijke werknemers. Daarover werd in oktober 2019 nog gesproken bij een presentatie aan de inwoners van Cadzand-Dorp. De dorpsraad van Cadzand doet momenteel onderzoek naar de behoefte aan starterswoningen.

