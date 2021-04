Goedemorgen! Zwembad mag even open, skatebaan blijft in Middelburg en verkeershinder dit weekend

Zwembad open als testevent (foto: Omroep Zeeland)

Het zwembad in Nieuwvliet mag vandaag, als coronaproef, open. Er is plaats voor maximaal honderd mensen. Iedereen die een duik neemt, moest vooraf zich wel laten testen.

Ook goed nieuws gisteravond voor de skaters in Middelburg. Gisteravond werd tijdens een raadsvergadering bekendgemaakt dat de gemeente Middelburg drie ton uittrekt om een nieuw skatepark ergens in de stad te bouwen. Het bestaande park, dat bij omwonenden voor geluidsoverlast zorgde, mag volgende maand weer open tot het nieuwe park er is. De gemeente gaat de skaters betrekken bij de zoektocht naar een nieuwe locatie en de inrichting ervan.

Oosterscheldekering (foto: Anneke van den Dries, Oost Souburg)

En moet je komend weekend nog de weg op? Opgelet! Er staan op verschillende plekken in Zeeland verkeersafsluitingen gepland. Rijkswaterstaat sluit bij Burgh-Haamstede twee nieuwe rotondes aan op de N57. Daarom is de N57 tussen de rotonde Steursweg (Burgh-Haamstede) en Neeltje Jans (Oosterscheldekering) in beide richtingen afgesloten. Deze afsluiting geldt van vrijdag 16 april 21.00 uur tot maandag 19 april 05.00 uur.

Ook A58 afgesloten

Een deel van de A58 krijgt nieuw asfalt. Tussen de afslag Rilland en knooppunt Markiezaat is de weg in beide richtingen afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. Deze afsluiting duurt ook van vrijdag 16 april 21:00 uur tot maandag 19 april 05:00 uur.

Tulpen in bloei bij Heinkenszand (foto: Poul Meijers)

Het weer

Vandaag is het de meeste tijd zonnig, met vooral landinwaarts de vorming van enkele stapelwolken. Er is een zwakke tot matige noordoostenwind, en de maximumtemperatuur is 10 tot 12 graden.