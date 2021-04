Vastgelopen vrachtschip onderweg naar scheepswerf

Multraship sleept het vrachtschip naar een andere plek (foto: Arnoud Lievense / www.flyliedutch.nl)

Bij de scheepswerf wordt de schade opgenomen en kan het schip gerepareerd worden. Het schip liep woensdagavond rond 19.50 uur vast op de Westerschelde bij Paal. Het vervoerde 3.200 ton kleigrond. De lading is na het vastlopen overgeslagen naar een ander schip.

Stevig schip

Het schip is bij het vastlopen niet in tweeën gebroken, maar het raakte wel lek. Het water dat in het schip was gekomen is weggepompt.

De schade was flink. "We zijn heel goed weggekomen", zegt Hazewindus als hij terugkijkt op de afgelopen dagen. Dat het schip nog te redden is, ligt volgens Hazewindus vooral aan de stevige kwaliteit van het vaartuig.

