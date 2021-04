'Overname Intervence stap dichterbij'

Medewerkers Intervence protesteren op Middelburgse Markt tegen het opsplitsplan (dec 2020) (foto: Omroep Zeeland)

Werkman is jeugdzorgwethouder van de gemeente Sluis en spreekt namens alle dertien jeugdzorgwethouders. Zij zijn gisteren bij elkaar gekomen om te praten over het plan van Jeugdbescherming west.

Positief oordeel over plan

Werkman heeft na afloop van dat overleg Intervence laten weten dat hij verwacht dat zowel de inspectie als de Jeugdautoriteit een positief oordeel zullen geven over dat plan van Jeugdbescherming west, stelt Intervence in een verklaring op de site.

"Dit is goed nieuws", zegt Intervence in die verklaring. Want zowel de inspectie als Jeugdautoriteit waren zeer kritisch over een eerder plan van de Zeeuwse gemeentes om Intervence op te splitsen. Bij dat plan zou de zorg niet goed gewaarborgd zijn.

Daarom heeft in februari 2021 minister Dekker met de Zeeuwse gemeenten afgesproken dat een overname door Jeugdbescherming west uitgewerkt moet worden in een plan, ook wel een businesscase genoemd. Dat plan ligt er dus nu.

Onzekerheid tot juni

Of de overname echt doorgaat, is nog niet bekend. Alle gemeenteraden en ook alle gemeentebesturen moeten er nog een oordeel over vellen. De verwachting is dat dit in juni gebeurt. In de tussentijd blijft Intervence actief.

Wat doet Intervence? Intervence beschermt de kinderen in Zeeland die dat het hardst nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling of verwaarlozing thuis. Vaak gebeurt dat ingrijpen door Intervence op verzoek van de kinderrechter. In 2019 kregen bijna 900 kinderen, uit zo'n 600 gezinnen, met de instelling te maken. Waarom alle ophef? Gemeentes besloten eind vorig jaar te stoppen met het financieren van de jeugdbeschermingsorganisatie in Middelburg. Intervence was te duur en werkte niet efficiënt genoeg, werd er gezegd. Het was de bedoeling dat de meeste medewerkers van Intervence naar drie andere jeugdbeschermingsorganisaties over zouden gaan. Voor die overgang werd drie miljoen euro gereserveerd. Maar dat plan leidde tot onrust onder personeel en gezinnen. Verschillende Inspecties zetten er een streep door. En ook Minister Dekker bemoeide zich ermee. De zorg was niet voldoende gewaarborgd, was hun boodschap. Wat gebeurt er nu? Nu moeten de gemeentes kijken naar een overname van heel Intervence door een grotere organisatie, Jeugdbescherming west uit Den Haag. Dekker liet recent nog weten dat sinds de onrust over Intervence naar buiten kwam, tachtig gezinnen moesten wisselen van hulpverlener, ook wel gezinsmanagers genoemd. Verschillende hulpverleners zijn vertrokken. Dat is iets wat alle betrokkenen, inclusief gemeentes, juist altijd wilden voorkomen.

