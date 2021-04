'Nu maatregelen nemen om vervuiling Perkpolder te stoppen'

Hörchner doet zijn verzoek naar aanleiding van het rapport dat is opgemaakt door bodemdeskundige Theo Edelman. Die concludeerde onder meer dat er vliegas, een bron van verontreinigde stoffen, in de dijk is terechtgekomen. Die verontreiniging zou kunnen wegspoelen omdat er niet overal een waterremmende kleilaag om de grond zit.

'Overheid moet verontreiniging tegengaan'

Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de dijk, de situatie laten monitoren door onderzoeksbureau Deltares. "Maar de Wet bodembescherming zegt dat er maatregelen genomen moeten worden om verontreiniging tegen te gaan", stelt Hörchner. "Alleen monitoren is geen maatregel."

Ook al beveelt bodemkundige Edelman in zijn rapport aan om eerst nog intensiever het grondwater te monitoren, denkt Hörchner dat er nu al voldoende redenen zijn om maatregelen af te dwingen.

Alarmbellen

Onlangs werden de meetgegevens van Deltares over 2020 openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat de metingen van bijvoorbeeld arseen, een zwaar metaal, boven de alarmwaardes kwamen, soms zelf ver daarboven. Hörchner zegt daarover: "Edelman heeft bevestigd dat voor sommige vervuilende stoffen de zogenoemde interventiewaarden worden overschreden."

"Dat betekent dat er alarmbellen afgaan", gaat hij verder. "Ook heeft Edelman aangegeven dat er bepaalde stoffen in de dijk zitten die er volgens de certificaten van de leverancier van de grond nooit in hadden kunnen zitten. Daar is iets echt fout gegaan."

Tabel uit meetrapportage Deltares 2020 dijk Perkpolder (foto: Deltares)

De advocaat gaat nu aan Hulst vragen of die gemeente Rijkswaterstaat wil opdragen om daadwerkelijk maatregelen te nemen: "Je kunt dan denken aan het plaatsen van damwanden die de verontreiniging tegen kunnen houden, maar ik denk dat het waarschijnlijker is dat de dijk weg zal moeten, net als nu met de dijk bij Bunschoten/Spakenburg gebeurt." Die dijk, waar vergelijkbare grond in is gebruikt, wordt op het ogenblik afgegraven, met een geschatte kostenpost van 34 miljoen euro.

Hörchner heeft ervoor gekozen om het handhavingsverzoek bij Hulst neer te leggen, in plaats van bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat of bij provincie Zeeland. "Hulst heeft een verplichting naar bewoners en landbouwers toe om voor een veilige, gezonde leefomgeving te zorgen", zegt hij.

"Daarom moet het college van burgemeester en wethouders het tegen het grote Rijkswaterstaat opnemen." Die heeft gekozen voor het gebruik van minderwaardige grond uit kostenoverwegingen. Nu blijkt uit het rapport van Edelman dat die grond nog slechter is dan al gedacht. Dan moeten ze maar op de blaren zitten. "

Geen vertrouwen in provincie

Hoewel ook de provincie zorgplicht heeft als het gaat om bodemvervuiling, zegt Hörchner geen vertrouwen te hebben in de bestuurders in Middelburg: "Ik heb het gevoel in alles tegengewerkt te worden. Al bijna een jaar geleden heb ik namens stichting Schone Polder om documentatie gevraagd betreffende het Plan Perkpolder, een grootschalig bouwproject. Tot nu toe heb ik nog niets ontvangen, omdat de provincie zegt niet te begrijpen over welke documenten het gaat."

Hörchner: "De termijnen voor het behandelen van WOB verzoeken worden dermate overschreden tot er zelfs straks mogelijk een dwangsom betaald moet worden. Maar ik wil helemaal geen geld. Ik wil transparantie."

Provincie Zeeland herkent zich overigens niet in de beweringen van Hörchner. Het verzoek is volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat onmogelijk groot, en de advocaat gaat op vragen om nadere duiding van het verzoek niet in.