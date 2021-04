'Deltaweg niet veranderen in tweede snelweg in Zeeland'

De Deltaweg bij Goes (foto: Huib Boogert)

Statenleden zijn vrijdag bijgepraat door gedeputeerde Harry van der Maas en bureaus Royal Haskoning DHV en Tridée. Ze legden samen uit wat er het komende jaar gaat gebeuren en dat er volgend voorjaar een definitief voorstel op tafel moet liggen voor de Deltaweg, die loopt van Goes-Zuid, over de Zeelandbrug tot Zierikzee.

Veel ernstige ongelukken

Tijdens de bijeenkomst werd de Deltaweg opnieuw omschreven als één van de drukste wegen in de provincie waar relatief 'veel ernstige ongelukken gebeuren', aldus gedeputeerde Van der Maas. De Deltaweg is nu nog een tweebaansweg, waar inhaalmanoeuvres frontale botsingen veroorzaken. Woordvoerders van Haskoning en Tridée hebben over oplossingen de afgelopen maanden al gesproken met belanghebbenden, zoals gemeenten die aan de weg liggen, omwonenden en landbouw- en natuurorganisaties.

Geen tweede snelweg in Zeeland

Al vaker klonk de roep om een verdubbeling van het aantal rijstroken, met een berm ertussen. Dat voorkomt frontale botsingen en geeft ruimte aan het groeiende toeristische verkeer. Maar met name omwonenden zijn bang dat een brede Deltaweg, als onderdeel van de Midden Zeeland-route, dan aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer en vrachtwagens. "Mensen willen niet dat er naast de A58 dus in feite nog een snelweg in Zeeland bijkomt", aldus een onderzoeker van Haskoning.

Ongeluk op de Deltaweg (foto: HV Zeeland)

Een aantal Statenleden vreest dat een brede Deltaweg straks nog populairder zal worden, als de tol op de Westerscheldetunnel verdwijnt en er een snelle en goedkope Midden Zeeland-route ontstaat voor vrachtvervoer en andere wagens richting Vlaanderen. "De insteek van de provincie blijft dat verkeer en vrachtvervoer vanaf de regio Rotterdam en de Maasvlakte in een hoefijzer om Zeeland gaan, stelde gedeputeerde Van der Maas, doelend op de route langs de Drechtsteden en Roosendaal/Antwerpen. "Maar er is ook veel bestemmingsverkeer op de Deltaweg, dat echt in Zeeland moet zijn. Daarvoor moeten we wat doen."

Harry van der Maas, gedeputeerde van de Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Andere Statenleden denken dat verbreding van de Deltaweg weinig zin heeft, als het verkeer richting Zierikzee op de Zeelandbrug weer terug moet naar twee rijstroken. "Dan zou je bij wijze van spreken nog een Zeelandbrug ernaast moeten leggen, en dat is wel heel kostbaar", schetste CDA-Statenlid Frank Kuijpers. Volgens gedeputeerde Van der Maas rijden de meeste wagens op de Deltaweg tussen Goes en Noord-Beveland, en gaat maar de helft over de Zeelandbrug. Toch kijkt de provincie ook naar de mogelijkheden om de brug te verbreden. "Je kan er nog een bak aanhangen, daar is de constructie op berekend", aldus Van der Maas.

