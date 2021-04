Steun voor de Zeeuwen van alle dertien burgemeesters

Dat geldt volgens Jan Lonink, voorzitter Veiligheidsregio Zeeland, voor de mensen die werken in de zorg, voor ondernemers en vele anderen die een steentje bijdragen zoals politiemensen en handhavers. Volgens Lonink zijn de Zeeuwen benieuwd of er wel aandacht is voor hun problemen en zorgen. "We willen dus laten zien dat we aandacht hebben voor die problemen en met ze meedenken en meevoelen. Ook proberen we oplossingen aan te dragen." De burgemeesters zeggen in het filmpje onder meer: "Wij zijn trots op jullie. Op jullie nuchterheid in deze tijd". Ook krijgen de medewerkers in de zorg en bij de GGD een pluim van de burgemeesters.

Verder wordt gevraagd om elkaar en lokale ondernemers te ondersteunen. Ook de gewone burger moet nog even vol houden, omdat de vooruitzichten hoop en perspectief bieden. "Binnenkort kunnen we weer samen op stap. Op het terras zitten en uit eten gaan. Maar ook knuffelen met onze opa's en oma's", zeggen de burgemeesters.

"Laten we er nu nog even de schouders onder zetten. We staan allemaal achter jullie en we willen jullie een steuntje in de rug geven", zegt Lonink. "Samen komen we er", besluiten ze gezamenlijk het filmpje.