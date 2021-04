Shari is vaak de enige vrouw op de bouwplaats: 'Soms kijken mensen waar de baas blijft'

Shari Netteb is een vreemde eend in de bijt. Als schilder valt ze op in een wereld die gedomineerd wordt door mannen. Toch is het voor haar logisch dat ze als schilder werkt; ze is immers praktisch met een kwast in haar hand geboren. "Mijn vader is ook schilder en niets is zo interessant als wat je vader of moeder doet."