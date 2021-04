Mosselhandelaar uit Yerseke breidt uit met andere schelpdieren

Aquamossel-Triton neemt Le Petit Pêcheur over (foto: Aquamossel-Triton)

Aquamossel-Triton handelt nu alleen in mosselen, maar de gedachte van uitbreiding op de schaal- en schelpdierenmarkt speelt al langer. "Le Petit Pêcheur was daarop het passende antwoord", zegt het bedrijf in een persbericht. Aquamossel-Triton neemt niet alleen de activiteiten van Le Petit Pêcheur over, ook achttien van de twintig medewerkers gaan mee naar het bedrijf.

Spannende uitbreiding

Directielid Inger Risdal noemt de uitbreiding met nieuwe producten spannend. "Ik ben supertrots dat we er iets bij kunnen nemen in ons assortiment", zegt ze. Vanaf 1 mei zal het bedrijf niet alleen meer in mossels handelen, maar ook in 'levende kreeften, king crab, kokkels, scheermessen, vongole en ga zo nog maar even door', aldus Risdal. De producten komen van over de hele wereld.

Mosselbedrijven Aquamossel en Triton-Yerseke fuseerden vorig jaar mei tot één bedrijf. Het bedrijf had toen een jaaromzet van ruim 60 miljoen euro en was goed voor circa een derde aandeel van de mosselmarkt.