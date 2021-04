Dubbel pech voor Marathon Zeeuws-Vlaanderen maar alle vrijwilligers gaan dapper door

Doordat de Marathon Zeeuws-Vlaanderen voor de tweede keer niet doorgaat, moest Boonman peilen hoe de stemming onder zijn vrijwilligers is. "De pandemie is voor niemand leuk. Het was voor ons als organisatie vooral belangrijk om vrijwilligers enthousiast te houden voor je event. Als je één keer moet afzeggen is dat eigenlijk een makkie, want dan doen we het volgend jaar weer. Bij een tweede keer moet je daar écht wel aandacht aan besteden."

Enthousiaste organisatie

Volgens Boonman is er niemand die de Marathon Zeeuws-Vlaanderen in de steek laat en stopt als vrijwilliger. "We hebben even de koppen bij elkaar gestoken: hoe gaan we nu verder? We hebben het ook hard nodig dat iedereen binnenboord blijft. Een enthousiaste organisatie is dé succesfactor van een goed event", aldus Boonman.

Marathon Zeeuws-Vlaanderen in 2019 (foto: Ronny Baute)

Boonman wil met de Marathon Zeeuws-Vlaanderen niet uitwijken naar het najaar omdat andere marathons ook al in die periode op de kalender staan, zoals Amsterdam, Eindhoven en de Kustmarathon. Zelfs de Marathon Rotterdam is verplaatst naar oktober.

Het is volgens Boonman ook niet mogelijk om in Zeeuws-Vlaanderen een virtuele editie te houden. Dat heeft onder meer te maken met logistieke verkeersproblemen zoals gevaarlijke oversteekplaatsen.

Toch een marathon in Zeeuws-Vlaanderen lopen? Tot en met zondag 2 mei kunnen deelnemers een marathon lopen rond het natuurgebied Groot Eiland bij Hulst. Daar is door de organisatie van het virtuele loopcircuit GoRuna een parcours van 8,4 kilometer uitgezet, waar deelnemers op een eigen gekozen dag en tijdstip een marathon kunnen lopen .

Voor 2022 staat de Marathon Zeeuws-Vlaanderen voor het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 april op de kalender. De reguliere wedstrijdmarathon wordt op zaterdag gehouden en de wandelmarathon op zondag.

Zoals het er nu voor staat zal er in de opzet niet veel veranderen. "Het allerbelangrijkste is om een evenement neer te zetten zoals men dat van ons gewend is. Dat is voor ons 'terug naar het nieuwe normaal'. Daar zijn we met z'n allen hard aan toe", vertelt Boonman.