Een paar uurtjes spetteren in zwembad Nieuwvliet als experiment

Deze testdag is onderdeel van meerdere Zeeuwse pilots in de maand april. In totaal worden in onze provincie dertien proefactiviteiten georganiseerd waar 1.810 mensen aan mee kunnen doen. In Nieuwvliet gaat het om maximaal 150 gasten in drie tijdslots van elk twee uur, die weer eens ouderwets kunnen spetteren in het water.

In totaal hebben 115 mensen zich van te voren aangemeld en is iedereen op komen dagen. Woordvoerder Baptiste van Outryve van het recreatiepark is dan ook tevreden. "We zijn erg blij met de opkomst. Onze gasten moesten toch in een zeer korte periode een inspanning leveren om aan de test te mogen deelnemen. Namelijk het inschrijven voor de test en zich daadwerkelijk laten testen. Maar dat hield ze duidelijk niet tegen. In tegendeel."

Leuke afwisseling

Het park is om meerdere redenen blij dat zij uitverkoren zijn als proef. "Het draagt hopelijk bij tot het versneld veilig openen van de zwembaden, wat het vakantiegevoel van onze gasten versterkt.



Daarnaast is deze test ook een leuke afwisseling voor onze badmeesters, die sinds december geen toezicht meer in het gloednieuwe zwembad hebben kunnen houden. Zij pakten dit project vorige week met beide handen vast en gingen enthousiast aan de slag. Met resultaat."



Een extra opkikker voor de collega's was het compliment dat zij van het team voor handhaving kregen. "Deze morgen kwam een BOA namelijk controleren of de protocollen en afspraken worden nageleefd. Hij zag dat alles correct en vlot verliep."

Veilig gevoel

De gasten hebben duidelijk van het zwemmen genoten. "We hadden een heel veilig gevoel en we hebben nog nooit zoveel ruimte in het zwembad gehad met de kinderen. Geweldig", zegt een vrouw.

Als voorwaarde voor toegang geldt dat iedere bezoeker een negatieve coronatest moet kunnen laten zien. Hiervoor moet iedere bezoeker zich 40 uur voor het evenement start laten testen. In Zeeland kunnen bezoekers zich alleen laten testen in de commerciële teststraat in Geersdijk. Voor deze Fieldlab-evenementen geldt dat de kosten van de test voor toegang worden betaald door de Rijksoverheid.

Gasten testen thuis of onderweg

Een afspraak moet worden ingepland via een speciale website. Alleen resultaten die via deze site zijn ingepland zijn geldig. Een test in een reguliere GGD-teststraat of een zelftest tellen niet. "De meeste zwemmens verblijven een weekend of langer op het park. Zij komen van heinde en verre. Geersdijk is een eind uit de richting van Nieuwvliet. Veel gasten hebben zich thuis of onderweg laten testen. Ideaal."

Zaterdag fungeert de indoorspeeltuin op het park als testpilot en heeft zestig plaatsen. Ook daarvoor zijn al een hoop aanmeldingen binnen."

