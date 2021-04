Let op: op deze plekken in Zeeland moet je dit weekend rekening houden met verkeershinder

(foto: HV Zeeland)

In eerste instantie was de omleidingsroute voor knooppunt Markiezaat via Antwerpen gepland. Door de geldende coronamaatregelen in België is dat niet mogelijk. De werkzaamheden over verschillende weekenden verspreiden, bleek ook niet handig.

"Dat zou betekenen dat werkzaamheden in de meivakantie plaatsvinden, wat tot meer hinder leidt. Bovendien leidt fasering van werkzaamheden tot meer veiligheidsrisico's", zegt Rijkswaterstaat. Zowel knooppunt Markiezaat als de N57 zijn vanaf vrijdag 21.00 uur tot maandag 5.00 uur afgesloten.

De omleidingen: Verkeer uit Zeeland richting Tilburg/Breda/Rotterdam: neem vanaf de A58 afrit 31 Rilland. Onderaan de afrit sla je linksaf richting de N289. Die volg je tot de aansluiting Hoogerheide. Daar kan je de A58 weer op richting Bergen op Zoom. Verkeer vanuit België richting Rilburg/Breda/Rotterdam: neem vanaf de A4 de A58 richting Middelburg. Neem afrit 31 Rilland en ga onderaan de afrit rechtsaf richting de N289. Die volg je tot je linksaf de Oesterdam op kan slaan (N659). Volg de N659 tot de N286, sla dan rechtsaf richting de N286. Volg die weg tot de aansluiting Tholen. Ga op de A4 richting Rotterdam of Tilburg/Breda. Alternatief Oosterscheldekering: de N57 is dicht tussen de rotonde Steursweg (Burgh-Haamstede) en Neeltje Jans (Oosterscheldekering) in beide richtingen. Doorgaand verkeer tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland wordt met gele borden omgeleid via de Zeelandbrug (via de N59, N256 en N255 en andersom).

Bij knooppunt Markiezaat worden in beide richtingen asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Rijkswaterstaat verwacht dat omrijden je zo'n dertig minuten kost.

Asfalteringswerkzaamheden A58 tussen Heinkenszand en Goes

Daarnaast zijn er vanaf vanavond 21.00 uur tot morgenochtend 8.00 uur ook asfalteringswerkzaamheden tussen knooppunten Stelleplas en De Poel in de richting van Bergen op Zoom.

Afrit De Poel wordt in de richting van Bergen op Zoom afgesloten, daar wordt een omleiding ingesteld. De A58 blijft tussen deze knooppunten wel open, wel geldt een snelheidsbeperking. Rijkswaterstaat verwacht daar zo'n tien tot dertig minuten vertraging voor weggebruikers.