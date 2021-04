Overal mondkapjes; opruimploegen draaien extra diensten

"Op één staan de blikjes van energy drink, op twee de mondkapjes en op drie bierblikjes. De mondkapjes zien we overal, op paden, in de natuur, op parkeerplaatsen en in de bermen, het is enorm. Vooral op de parkeerplaatsen in Zoutelande, Domburg en bij Westkapelle vinden we ze, maar daar zien we ook veel ander zwerfafval. Meer dan voor de coronacrisis, het is een mentaliteitskwestie", zegt Rob van den Bosch, voorman van de opruimploeg in de gemeente Veere.

Van den Bosch legt de link met ander consumptiegedrag dat is ontstaan sinds we alleen maar mogen afhalen. "We hebben nu de take-away-cultuur. En veel afval hiervan vinden we op straat terug. Etensbakjes, bekers, blikjes, flesjes." In de laadbak van zijn auto toont hij de zakken zwerfafval. Maar we zien daarnaast ook paraplu's, een vismand, een stuk tapijt en zelfs een videorecorder.

In de bosjes gegooid

"Sinds de coronacrisis is het drukker bij de milieustraten. Sommige mensen lijken niet het geduld te hebben om daar dan in de wachtrij te moeten staan. En dan worden dingen als dit in de bosjes gegooid. Het is heel jammer voor ons mooie eiland en voor de natuur. En het is niet nodig, want overal staan prullenbakken en kliko's en die worden regelmatig geleegd."

Mondkapjes vervuiling (foto: Omroep Zeeland)

De opruimploegen van leerwerkbedrijf Orionis worden ingehuurd door de Walcherse gemeenten. De extra inzet past tot nu toe binnen de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Veere. Mocht er nog meer inzet nodig zijn dan kan dat ten koste gaan van andere buitenwerkzaamheden, zegt woordvoerder Marcia Wielemaker van Orionis.

'Mondkapjes in het riool'

Ook bij Waterschap Scheldestromen zien ze de vervuiling door mondkapjes, zegt woordvoerster Janneke La Gasse. "We zien dat ze rondslingeren op straat, in wegbermen en slootkanten en we komen ze tegen in het riool. Op de zuiveringsinstallaties worden ze er door het grofvuilrooster uitgehaald. Tot nu toe geeft dat geen problemen en is er geen noodzaak om direct actie te ondernemen. Maar betreuren doen we het wel."