IJzersterke invalbeurt net niet genoeg voor winst; Pattinama-Kerkhove in wachtkamer

(foto: Orange Pictures)

In de eerste set dicteerde de twintigjarige Xiyu Wang volledig en kreeg de Zeeuwse amper de kans in de wedstrijd te komen. Lang leek het erop dat Wang China naar een eenvoudige overwinning zou leiden, tot haar eigen servicegame op 4-5 voorsprong. Uitgerekend op dat moment kreeg Pattinama-Kerkhove de eerste breekpunten van de wedstrijd, waarvan ze er meteen één verzilverde.

Het gewonnen breekpunt bleek de opmaat naar meer, want via 7-5 ging de set alsnog naar Nederland. Het kwam dus aan op een derde set en daarin waren beide speelsters lang gelijkwaardig aan elkaar. Bij een 4-4 stand op de service van Pattiname-Kerkhove was het echter Wang die een breekkans kreeg en die ook gelijk pakte. Daarna bleef de Chinese koel door in de beslissende servicegame liefst drie aces te slaan en zo China op een 2-1 voorsprong te zetten.

Revanche in de dubbel?

Of Pattinama-Kerkhove nogmaals in actie komt is afhankelijk van Arantxa Rus. Als Rus wint houdt ze Nederland in de race tegen China en komt het aan op een beslissingsduel in de dubbel, waarin Pattinama-Kerkhove samen met Demi Schuurs zal aantreden.