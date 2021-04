Pattinama-Kerkhove ziet Nederland alsnog winnen van China en deelt in feestvreugde

(foto: Orange Pictures)

Wegens het uitvallen van kopvrouw Kiki Bertens (achillespeesblessure) moest Pattinama-Kerkhove aan de bak in het enkelspel. De twintigjarige Xiyu Wang dicteerde de eerste set (3-6) en leek lang op weg naar een simpele zege, tot de Zeeuwse plots de geest kreeg en set 2 via 7-5 won. In de derde set kreeg Pattinama-Kerkhove de meeste kansen, maar was het de Chinese die zegevierde, mede dankzij drie aces in de beslissende servicegame: 4-6.

Ongetwijfeld tot haar eigen opluchting zag de 29-jarige speelster uit onze provincie vervolgens hoe teamgenote Arantxa Rus een sterke partij afleverde en de overwinning tijdens de tweede set cadeau kreeg, doordat Xinyu Wang de strijd geblesseerd moest staken. De stand tussen beide landen was daardoor weer gelijk (2-2) en het moest aankomen op een beslissende dubbel.

Geen dubbel, wel een feestje

Eigenlijk was die toebedeeld aan Pattinama-Kerkhove en dubbelspecialiste Demi Schuurs, maar vlak voor de wedstrijd werd besloten de al warmgedraaide Rus hiervoor in te zetten. De speelster uit Zierikzee volgde de wedstrijd vanaf de tribune en deelde daarna in de feestvreugde, want via 6-1, 6-4 rekende het Nederlandse duo af met de Chinese tegenstand.

Dankzij de 3-2 overwinning op China mag Nederland volgend jaar deelnemen aan de kwalificaties voor de Finals van de Billie Jean King Cup. TeamNL gaat dat doen zonder Paul Haarhuis. Het treffen in Den Bosch was voor de oud-toptennisser zijn laatste kunstje als captain van de Nederlandse tennisvrouwen.