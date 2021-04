Alternatief voor Marathon Zeeuws-Vlaanderen: 'Vandaag is mijn jongensdroom uitgekomen'

"April is toch wel een beetje de marathonmaand", legt organisator Matthieu Warrens uit. "In een van onze allereerste circuits hadden we een rondje van 8,4 kilometer en als je dat maal vijf doet dan kom je op de magische 42 kilometer." Dat rondje is uitgezet bij Hulst waar wordt gelopen rondom het natuurgebied Groot Eiland.

Eerder deze maand trok deze marathon al Edwin de Neijs uit Kapellebrug en Leonie Ton uit Wissenkerke naar Hulst en vandaag deden onder andere Huub van Noorden uit 's-Heer Abtskerke en Erwin Harmes uit Middelburg mee. Beiden liepen zich stuk vandaag op het parcours en haalden de eindstreep niet. "Ik had geen goede benen", legt Harmes uit, die na 28 kilometer de strijd staakte. Harmes won in het verleden drie keer de Marathon Zeeuws-Vlaanderen, maar vandaag ging het niet zoals gehoopt. "Ik kwam hier om een tijd van rond de tweeënhalf uur te lopen, maar mijn tempo zakte al in de tweede ronde. Ik was niet helemaal fit."

Jongensdroom

Ruben Boutens was daarentegen wel heel blij. Met een dikke grijns kwam hij over de denkbeeldige finish. De reden voor zijn brede glimlach is een persoonlijk record. "Dat stond op drie uur en tien minuten en nu heb ik rond de 2:58 gelopen. Het ging heel goed. Het was een jongensdroom om ooit eens onder de drie uur te lopen. Zo gaaf dat het op dit parcours is gelukt."

Het alternatief voor de marathon Zeeuws-Vlaanderen is tot en met 2 mei in Hulst (foto: Marjolein de Jonge)

Vandaag deden er rond de dertig hardlopers mee en stuk voor stuk waren ze enthousiast. "Het is een mooi stukje natuur in Zeeuws-Vlaanderen", zegt Boutens. "Mooie kreken en af en toe een paard of stier die een stukje meerende. Ik heb echt genoten." Ondanks dat Harmes de marathon niet afmaakte, heeft hij ook genoten van de omgeving. "Schitterend, met dat water. Het is een hele mooie omgeving. Ik heb lekker om me heen gekeken onderweg."

Harmes wil wellicht nog een keer terugkomen om de marathon te voltooien. "Ik kan het nog een keer proberen. Als ik me goed voel ga ik dat nog wel doen." Hij heeft de tijd nog tot en met 2 mei, dan sluit het klassement van deze Go-RUN-a marathon.

