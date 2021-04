Blauwe lucht en zon, een perfecte dag om binnen te spelen

Een verblijf op een vakantiepark is sowieso altijd wel een beetje plannen. Wanneer gaan we fietsen, wanneer gaan we zwemmen en wanneer zijn de kinderen welkom bij het animatieteam? Veel van die vragen kunnen tegenwoordig met 'nooit' en 'niet' worden beantwoord, omdat de activiteiten vanwege de coronaregels niet zijn toegestaan.

Maar op het Beach Resort Nieuwvliet-Bad, kon er gisteren en vandaag zowaar wel worden gezwommen, gespeeld en gedanst bij het animatieteam. Het vakantiepark is door de overheid geselecteerd om een testevenement te organiseren, om te kijken hoe Nederland weer een stukje open kan. Met een reservering en een negatieve coronatest op zak mocht een beperkt aantal gasten worden ontvangen in het zwembad en de indoor speeltuin van het park.

Om de teststraten van de GGD te ontlasten, moeten bezoekers van een testevenement een afspraak maken bij een teststraat die is goedgekeurd door stichting Open Nederland, die deze evenementen coördineert. Zeeland heeft maar een zo'n teststraat, namelijk in Geersdijk. De komende tijd komen er wel meer commerciële testmogelijkheden bij. De kosten van deze zogenoemde toegangstesten komen voor rekening van de overheid. Maar in de toekomst moeten bezoekers er zelf voor gaan betalen, hoeveel precies is nog niet bekend. Wie nu een test in een commerciële teststraat wil doen, is 75 euro kwijt.

Omdat de coronatest maximaal 40 uur oud mocht zijn, was het zaak voor vertrek vanuit huis goed te plannen wanneer er een ritje moest worden gemaakt naar een van de commerciële teststraten in Nederland. De vakantieganger die dit goed plande kon met één test gisteren gaan zwemmen en vandaag gaan spelen.

Ik denk dat ik ze nu net zo blij heb gemaakt als met een dag Efteling" Marieke

Maar dat was het meer dan waard, volgens de gasten die vanmorgen twee uur lang terecht konden in de indoor speeltuin. "We hebben van de week nog bijgeboekt", vertelt Seth uit Venlo. Hij en zijn vrouw zitten een weekje in een huisje op het park, samen met hun kinderen.

Toen ze hoorden van de beperkte opening van het zwembad moest er nog even 'snel' heen en worden gereden naar Geersdijk voor een test, "maar de glimlach op die gezichtjes maakt het allemaal waard."

Beter dan Efteling

"Ik vind het heel fijn", zegt Marieke uit Weert. Zij zit met haar twee dochters in de speeltuin. "Gisteren zijn we ook in het zwembad geweest. En ik denk dat ik ze met anderhalf uur zwemmen net zo blij heb gemaakt als met een dag Efteling."

Kinderen konden spelen maar ook dansen met het animatieteam (foto: Omroep Zeeland)

Ook Baptiste van Outryve, de woordvoerder van Roompot, is tevreden. Ondanks het mooie weer valt de opkomst niet tegen. "Van de dertig plekken zijn er nu twintig bezet. Dat valt echt goed mee", vertelt hij. "In principe kan je perfect in de speeltuin buiten spelen. En toch heb je twintig mensen die met hun kind willen komen om binnen toch even mee te testen."

Testlocatie op Roompot-parken

Van Outryve zou het een goed idee vinden om een of meerdere teststraten in te richten op of bij een van de vakantieparken van Roompot. In Nieuwvliet zou gedacht kunnen worden aan een teststraat voor alle vakantieparken in de omgeving. Volgens Van Outryve maakt dit de toegang tot een testevenement in de toekomst laagdrempeliger.

Concrete plannen hiervoor heeft Roompot nog niet. Van Outryve vindt het ook nog te vroeg om daar op vooruit te lopen. Hij wil eerst de evaluatie van de huidige testevenementen afwachten.