Portret onder De Nachtwacht: 'Dit is zo leuk!'

Nu we niet naar musea kunnen, moet de kunst maar naar de mensen komen. Dat was de gedachte van het Rijksmuseum. En zo reist, dankzij de hulp van Philips en de Elisabeth Art Foundation, een replica van De Nachtwacht door het land.

Deze weken staat het doek in de hal bij zorgcentrum Ter Valcke in Goes. De bewoners vinden het prachtig. "Heel leuk", zegt Daniël van Belzen. Hij is van plan elke dag even te gaan kijken.

Tekening

Alsof een meesterwerk aan de muur nog niet bijzonder genoeg is, hebben ze bij Ter Valcke nog iets extra's geregeld. Bewoners kunnen op zaterdag een portret laten maken. Meneer Van Belzen gaat er samen met zijn vrouw op de tekening. Eerst mag hij, daarna wordt zij ernaast getekend.

Maarten Zoetewij is een van de mensen die getekend is bij De Nachtwacht (foto: Omroep Zeeland)

Dan is de beurt aan een 100-jarige vrouw. Met een hoed op, een wijntje erbij -'het is tenslotte weekend'- en een kletspraatje met medewerkster Nienke is het prima uit te houden zo. "Ik had eigenlijk een rotdag", biecht ze op. Maar toen Nienke haar kwam halen, zag de wereld er ineens helemaal anders uit. "Dit is zo leuk!"

Geen meter

Maarten Zoetewij vindt het ook ontzettend leuk om getekend te worden. Zeker met Nienke erbij, is het best gezellig. Maar het eindresultaat... "Het lijkt voor geen meter", lacht hij. maar toch mooi weer een fijne middag gehad.