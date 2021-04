Explosievenonderzoek: Oude luchtfoto's van bouwterrein Essenvelt laten tientallen kraters zien

Bommen van de geallieerden die tijdens de oorlog bedoeld waren voor het toenmalige vliegveld van Vlissingen, op de plek van de huidige wijk Westerzicht, kwamen ook in nabijgelegen weilanden terecht. Het vliegveld was tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet door de Duitsers.

Luchtfoto's na een bombardement

Veel van de bommen kunnen nog in de weilanden liggen en daar wordt nu de woonwijk Esenvelt gebouwd. "Wij weten dat er hier bommen liggen of lagen omdat de geallieerden luchtfoto's maakten na een bombardement om te kijken of het doelwit geraakt was", vertelt Jacco de Graaf van het explosieven adviesbureau.

Een luchtfoto laat kraters zien van bombardementen. (foto: Omroep Zeeland)

De Graaf pakt er een grote geplastificeerde zwart-witfoto bij. "Zie je al die putjes in het weiland op de foto? Dat zijn allemaal kraters waar bommen zijn gevallen."

Gespecialiseerde explosieven zoekers

Voordat er op een aankomende bouwplaats werkzaamheden plaatsvinden doet een explosieven adviesbureau eerst onderzoek naar de geschiedenis van zo'n plek. "In principe gebeurt dit altijd en bij iedere bouwplaats waar gebouwd gaat worden. Voordat we met zo'n bomonderzoek beginnen, gaan we altijd op zoek naar oude luchtfoto's. Zoals je op de foto van Essenvelt ziet, is een bomonderzoek hier wel echt nodig", zegt De Graaf.

Jacco de Graaf en Bas Koole op het bouwterrein van Essenvelt. (foto: Omroep Zeeland)

Een kwart van het bouwterrein Essenvelt aan de Oude Vlissingseweg staat daarom vol met stokjes, die met een afstand van ongeveer twee meter in de grond geboord zijn. "Door het plaatsen van die stokjes kan de bomonderzoeker die op de machine zit, zien waar de sonde de grond in is gegaan", vertelt Bas Koole, projectleider Essenvelt vanuit de gemeente Middelburg.

Je zou met het heien voor de fundering van de huizen toch maar op een bom stuiten, met alle gevolgen van dien."" Projectleider Bas Koole

De sonde gaat voor dit onderzoek tientallen keren op een dag, en in totaal wel duizenden keren, tien meter de grond in en weer uit. Onder de grond gaat de sensor van de sonde aan om in een straal van twee meter te zien of er explosieven liggen. "We vinden het heel belangrijk om zo'n onderzoek uit te voeren", vertelt Koole. "Je zou met het heien voor de fundering van de huizen toch maar op een bom stuiten, met alle gevolgen van dien."

Over twee maanden bouwen

"Voordat we heel Essenvelt gehad hebben, duurt nog wel eventjes, maar we hebben tot nu toe nog geen explosief gevonden", zegt Koole, terwijl hij naar de grote bouwplaats kijkt. Als dat wel gebeurt wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

Koole: "De gemeente hoopt over ongeveer twee maanden klaar te zijn met het bomonderzoek. In 2023 is het de bedoeling dat de eerste bewoners hun huizen in kunnen."