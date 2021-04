Vader maakt zich niet druk na vierde plek: 'Voel aan alles dat ik dicht bij topvorm zit'

(foto: ANP)

Vader ging in de Spaanse hitte goed van start op het zware parcours door samen met Joshua Dubau meteen weg te snellen van de rest. In ronde 3 moest Dubau lossen, maar was het Griot die de strijd met Vader aanging. Na een nek-aan-nekrace kwam de Fransman als winnaar uit de bus en liet hij Vader zijn hielen zien.

De mountainbiker uit Middelburg vond zichzelf daarna op zo'n dertig seconden achterstand terug in de groep achtervolgers. Die groep - met Vader, Dubau en de Spanjaard David Valero - moest strijden om de tweede en derde plaats. Daarin was er uiteindelijk geen succes voor Vader, want Valero pakte in zijn thuisland de tweede plaats, terwijl Dubau derde werd.

De afgelopen was zo zwaar dat ik na afloop zelfs een paar keer moest overgeven" Mountainbiker Milan Vader

"Ik had hier min of meer al op gerekend", laat hij vanuit Spanje weten. Na een flitsende start moest Vader zijn koppositie halverwege de race afstaan. "Het ontbrak me daarna aan de power om weer terug te knokken." Daar had hij een logische verklaring voor. "Ik heb een zware trainingsweek achter de rug, waarin ik echt heel diep ben gegaan. Tot overgeven aan toe..."

Toewerken naar topvorm

Uiteindelijk draait het erom dat hij over drie weken fit aan de start van het Wereldbekerseizoen verschijnt. "Daar ligt mijn focus nu, ja. Dat is iets waar ik echt naar aan het toewerken ben." In het Duitse Albstadt moet het in het weekend van 8 en 9 mei voor het eerst weer gaan gebeuren. "Ik voel aan alles dat de topvorm niet ver weg is", aldus de Middelburger, die het vorige mountainbikeseizoen hoge ogen gooide in de Wereldbekerritten.