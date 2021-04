GOES-trainer Hollander: 'Selectie volgend seizoen veel meer in balans'

"In onze selectie van volgend jaar zitten veel meer spelers die al op een hoger niveau hebben gevoetbald", zegt Hollander. "Zij weten wat er gevraagd wordt in de Derde Divisie." In de selectie van vorig seizoen was de balans zoek. Er was veel talent, maar weinig ervaring. GOES startte het afgelopen seizoen dan ook dramatisch met nul punten uit vijf wedstrijden.

Hollander hoopt dat de talenten in zijn selectie zich optrekken aan de ervaren jongens. "De talenten moeten niet meer de dragende krachten zijn. De balans is nu goed."

De selectie van GOES op een rijtje:

Doelmannen: Matthew Lentink en Finn Murre (overgekomen van Kloetinge)

Verdedigers: Jelle Klap, Ralph de Kok, Reza Maipauw (overgekomen van Kloetinge), Renzo Roemeratoe (overgekomen van VC Vlissingen), Stefan de Bert, Julian van de Kreeke (Halsteren)

Middenvelders: Hiep Nguyen, Ruben Hollemans, Gianni Tiebosch (overgekomen van SteDoCo) Sven Mbikulu, Nishant Jagernath (overgekomen van Halsteren)

Aanvallers: Guillaume Clinckemaille (overgekomen van KFC Voorde-Appelterre), Francis Kabwe Manengela,, Sylvio Hage (overgekomen van Kloetinge), Riad Elloukmani (overgekomen van Baronie), Huib van Hecke, Souffiane El Ouazzani Bijz.: Quinten Brandenbarg komt over van De Meern en mag in de voorbereiding bewijzen of hij in de selectie van GOES thuishoort. Met Nazario de Fretes en derde doelman Klaudio Dervishi wordt nog gesproken.

Guillaume Clinckemallie moet voor de doelpunten gaan zorgen (foto: Sjaak van der Salm)

Wat opvalt aan het selectiebeleid van de club is dat er vooral buiten de provincie is gekeken voor versterkingen. "Zeeland is klein en we vissen toch vaak in dezelfde vijver als Kloetinge en Hoek", legt Hollander uit. "Voor dit seizoen hebben we bewust gekeken of er jongens van buiten Zeeland naar GOES willen komen."

Doelstelling

Met de vernieuwde selectie ontstaan er automatisch verwachtingen voor komend seizoen. Van een doelstelling is volgens Hollander nog geen sprake. "Daar ga ik de komende weken met GOES over in gesprek."

