Terpstra laat concurrentie hielen zien in Oostenrijk: 'Vanavond zeker even vieren'

(foto: Orange Pictures)

Dat de meervoudig Nederlands kampioene won was deels te danken aan de goede start. "Ik begon heel goed, kende een snelle start en daar profiteerde ik de rest van de race van", aldus winnares Terpstra.

Inhalen op de smalle Oostenrijkse paden bleek namelijk lastig, maar desondanks moest Terpstra zich wel bezighouden met het afwenden van aanvallen van de concurrentie. Zo ging de Oostenrijkse Laura Stigger vastberaden voor succes in eigen land. "De eerste ronden reed ik afwisselend met haar voorop, maar op een gegeven moment zat zij niet meer in m'n wiel."

Lang spannend

Daarmee was de strijd echter nog niet gestreden, want daarna kreeg Terpstra aanvallen te verduren van land en naamgenote Anne Tauber. "Het was lange tijd erg spannend. Ergens in de ronde 3 lag het nog dicht bij elkaar en moest ik op een gegeven moment in de achtervolging."

Met een slimme move op een lastig stuk kon Terpstra Tauber weer voorbij en was het tijd om de voorsprong te consolideren. Vanaf ronde 4 verdween de Zeeuwse steeds iets meer uit het zich van haar achtervolgers en uiteindelijk was ze met een voorsprong van ruim een halve minuut overtuigend de beste.

Na afloop moest ik naar de dopingcontrole en daarna ben ik meteen in de auto gesprongen" Mountainbikester Anne Terpstra

Tijd om de zege te vieren had de dertigjarige mountainbikester uit Zierikzee nog niet. "Ik moest meteen na afloop door naar de dopingcontrole en ben daarna meteen in de auto gesprongen." Terpstra, woonachtig in Duitsland, had om Oostenrijk in te komen een coronatest ondergaan, maar die was maximaal 48 uur geldig. "We liggen op koers om voor vijven de Duitse grens te passeren en als dat allemaal achter de rug is, ga ik het zeker nog even vieren", aldus de kersverse winnares van Ötztaler Mountainbike Festival.