Bijentelling: van rosse metselbij tot honingbij in Ankes tuin

Het is belangrijk om de bijen en hommels te tellen. Bijen en hommels zorgen voor bestuiving. Dankzij de beestjes kan een groot deel van ons voedsel geteeld worden. Zonder hen wordt het lastig of zelfs onmogelijk.

Madeliefjes

Maar het gaat niet goed met de bij. "Dat komt door intensieve landbouw en doordat sierplanten erg in de mode zijn geraakt, die hebben weinig waarde voor insecten." Maar ook het intensieve maaibeheer in de bermen helpt bijen en hommels niet. "Paardenbloemen en madeliefjes zie je in de bermen bijvoorbeeld niet meer terug." Juist bloemen waar bijen op af komen.

Paardenbloemen zijn enorme bijentrekkers (foto: Omroep Zeeland)

Gelukkig is het nog niet te laat voor de bij. Wij kunnen de diertjes helpen. "Zorg voor variatie in je tuin. Bijvoorbeeld door naast een hortensia een rapunzelklokje te laten groeien." Anke heeft al allerlei bij-vriendelijke plantjes in bakjes geplant. Die gaan volgend jaar de tuin in en dus zal ze het dan bij de Nationale Bijentelling nóg drukker krijgen.

De bestuiving door bijen en hommels is cruciaal (foto: Omroep Zeeland)

Mocht je nou willen helpen maar je bent niet echt van het tuinieren, dan heeft Anke nog een simpele tip: "Het meest makkelijk om te doen, is een strook van je gras met rust laten. Maai dat van april tot augustus minder vaak." Er komen dan vanzelf verschillende planten in dat gras en daar haalt de wilde bij veel voedsel uit. "Dat is leuk om te zien!"