Boa’s vaker mikpunt van agressie: ‘Behandel ons als mensen’

We volgen Steven en Pascal tijdens een ronde door de binnenstad van Middelburg. Af en toe spreken ze iemand aan, iemand die fietst waar dat niet mag, bijvoorbeeld. Het is een rustige middag in de stad. "Een beetje saai", zegt Steven die liever een binnenstad met volle terrassen en open winkels ziet. Maar dat kan door corona niet. En dat virus maakt ook het werk van Steven en Pascal lastiger. "Je merkt dat mensen wat geprikkelder zijn", legt Steven uit. "De drempel om wat moeilijker richting ons te gaan doen is lager geworden."

Wij doen ons werk en behandelen anderen hoe we zelf ook behandeld willen worden."" Boa Pascal Floren

Het maakt niet uit wie de persoon in het uniform is, boa's worden op straat en op sociale media uitgekafferd. Steven en Pascal weten daar goed mee om te gaan, maar leuk is anders.

Pascal: "Het is een minimaal aantal mensen wat ons in het echt of op sociale media uitfoetert. En filmpjes maakt en de helft eruit knipt, alleen in hun eigen voordeel. Dat is jammer. Laat dan ook het hele verhaal zien. Wij zijn geen slechte mensen, we zijn hier niet om boetes uit te schrijven. Wij doen ons werk en behandelen anderen hoe we zelf ook behandeld willen worden."

'Behandel ons als mensen'

De boa's proberen altijd het gesprek aan te gaan. Steven: "Met mij en mijn collega's valt echt gewoon te praten. Behandel ons gewoon als mensen en kom met goeie argumenten. Daar kunnen wij wat mee. Doe dat in plaats van dat schelden."

Boa's Steven en Pascal doen hun ronde in de binnenstad van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Steven doet dit werk al acht jaar en merkt dat sinds de coronamaatregelen mensen op straat anders zijn, maar er zijn geen overgrote problemen voor hem. "Mensen zijn het gewoon beu en dat snap ik ook wel. Het maakt het allemaal iets lastiger maar ik moet zeggen dat met de meeste mensen prima te praten valt. Een enkele keer is het iets minder."

Echt een leuke baan

Ook Pascal vindt het meevallen met negatieve reacties op straat in Middelburg. Hij begon in januari en kreeg dus meteen met de lockdown en de avondklok te maken. Ondanks dat het niet altijd even leuk is, heeft hij het naar zijn zin in zijn nieuwe job.

Pascal: "Het is een leuke baan met veel variatie. We hebben heel veel bevoegdheden. Je blijft bijspijkeren. Daar stond ik zelf van te kijken. Het is zeer zeker mijn droombaan."