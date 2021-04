Goedemorgen. Crowdfunding, boa's en bijentelling

Een oud-medewerker van de eigenaren van Bar Goed is een crowdfunding gestart. Toen Eline van Campen vanmorgen las over de brand, wist ze meteen wat ze moest doen; een crowdfunding starten. "Het is iets wat de hele regio aangrijpt", legt Van Campen uit. "Ze hadden zoiets leuks neergezet en eindelijk ook eens iets voor de jeugd in de regio. En dan nu dit."

Boa's Steven en Pascal doen hun ronde in de binnenstad van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Aggressie tegen boa's neemt toe. Op straat en online krijgen ze er vaak flink van langs, vooral nu de frustraties met de coronaregels toenemen. De boa's Steven de la Cousine en Pascal Floren werken in Middelburg. Ze doen hun werk nog steeds met veel plezier, maar het is wel moeilijker geworden. We volgden het duo tijdens een ronde door de binnenstad van Middelburg.

Paardenbloemen zijn enorme bijentrekkers (foto: Omroep Zeeland)

Ze gaat haar tuin nog 'bij-vriendelijker' maken, maar ook nu is het al een komen en gaan van bijen en hommels. "Hier zit een rosse metselbij", zegt bijkenner Anke Calon van natuureducatieclub IVN, "en op de paardenbloem stopt ook een bij, een honingbij." Anke schrijft het allemaal want ze doet mee aan de Nationale Bijentelling.

Een bij die zit te genieten van de zon en van de nectar in de bloesems (foto: Monique Janse)

Het weer

Het begint vandaag rustig met weinig wind, maar plaatselijk is er mist. Die mistbanken lossen vrij snel op en dan is het tijdje zonnig, maar in de loop van de dag komt er uit het oosten meer bewolking en er ontstaan ook stapelwolken. Lokaal kunnen daar vanmiddag enkele buien uit vallen. Maximumtemperatuur van 12 tot 15 graden en een zwakke tot matige, veranderlijke wind. Vanavond is ook nog een bui mogelijk maar het klaart weer op.