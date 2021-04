Mountainbikers halen ruim 16.000 euro op voor KNRM

In totaal is er 16.841,00 euro opgehaald voor de KNRM (foto: Antwan de Punder)

"Het was heel zwaar", vertelt Antwan de Punder. Niet alleen het mulle zand maakte de tocht lastig, maar vooral de constante tegenwind was voor de zes deelnemers een grote tegenstander. "Bij Ouddorp had ik het heel zwaar en zat ik er helemaal doorheen. Ik heb me er gelukkig overheen kunnen zetten."

De KNRM gaf volop steun

Mede door de vele aanmoedigingen onderweg is het de Golden Boys gelukt om het einddoel te behalen. "Bij ieder punt van de KNRM stond wel een groep om ons te supporteren", zegt Antwan. "Ook hebben we op veel van de plekken broodjes en koffie gekregen, waarbij we zelfs de fietsen konden schoonspuiten. Dat was echt fantastisch."

De zes fietsers fietsen van Cadzand naar Ameland (foto: Antwan de Punder)

De Golden Boys kwamen op het idee van de tocht, nadat de StrandRide for the Roses afgelopen jaar werd afgelast. Ze wilden een tocht maken en het liefst voor een goed doel. Omdat ze regelmatig samen op het strand rijden, zijn ze op het idee gekomen om de reddingsmaatschappij al goed doel te steunen. "Het zijn toch de enigen die je helpen wanneer er iets gebeurt en je daar rijdt", zegt De Punder.

Eilandhoppen per boot

Bijzonder waren vooral de verplaatsingen tussen de eilanden. Met een boot van de KNRM werden ze iedere keer naar het volgende strand gebracht. Uiteindelijk bereikten de zes mountainbikers afgelopen zaterdag de finish op Ameland.

