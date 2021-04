Vierde priklocatie geopend in Zierikzee: 'Gelukkig niet meer naar Goes'

Mevrouw De Jonge-Legemaate was vanmorgen als één van de eersten aan de beurt. Ze was blij dat ze niet naar de Zeelandhallen in Goes hoeft te reizen om te worden gevaccineerd. "Ik woon hier vijf minuten vandaan en kon zo op de fiets. Dan hoef je ook niemand lastig te vallen."

Zo weinig mogelijk reistijd

De GGD Zeeland opende deze locatie in Zierikzee om ervoor te zorgen dat Zeeuwen zo weinig mogelijk reistijd hebben én om de vaccins zo efficiënt mogelijk in te zetten. Naast Zierikzee en Goes, kunnen Zeeuwen voor een vaccinatie terecht in de skihal in Terneuzen en bij Studio A58 in Middelburg.

Op dit moment zijn bijna 80.000 Zeeuwen door de GGD ingeënt en voor nog eens 60.000 mensen staat een afspraak gepland. Behalve bij de locaties van de GGD wordt er ook gevaccineerd door huisartsen en bij ziekenhuizen. Het is niet bekend hoeveel mensen op die manier al zijn gevaccineerd.

12.000 prikken per week

Op dit moment worden er gemiddeld 12.000 mensen per week geprikt door de GGD. Dat is niet het maximum, want op de priklocaties kunnen bijna 40.000 mensen per week worden ingeënt, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn.

De nieuwe priklocatie in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

