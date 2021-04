Belgen mogen weer naar Nederland voor niet-essentiële reizen, 'maar liever niet'

Belgisch premier Alexander De Croo (links) en Vlaamse minister-president Jan Jambon (rechts) tijdens de coronapersconferentie vorige week. (foto: ANP)

Nederland is ook een 'rood' land op de coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, dat de coronacijfers in de EU met kleurcodes bijhoudt.

Regels van Nederland voor Nederlanders: België is nog steeds oranje. Je wordt daarom geadviseerd alleen voor noodzakelijke reizen naar België te gaan. Regels van België voor Nederlanders: reizigers uit een rode zone (zoals Nederland) die langer dan 48 uur in België willen blijven, moeten zeven dagen in volledige quarantaine. Op dag 1 en dan 7 moeten ze een coronatest afnemen. Regels van België voor Belgen: De Croo raadt reizen voor de lol hoe dan ook nog af. Voor Belgen die langer dan 48 uur in Nederland verblijven gelden dezelfde regels als buitenlanders: verplichte quarantaine en testen op dag 1 en 7. Er zijn uitzonderingen die voor zowel Belgen als Nederlanders gelden. Grensbewoners en grensarbeiders, vervoerspersoneel, zeevarenden, ouders die reizen in het kader van co-ouderschap en studenten die zich dagelijks of wekelijks naar het buitenland verplaatsen i.v.m. hun studie hoeven niet in quarantaine of getest te worden. Ook voor sommige professionele reizen en reizen met een essentiële reden kan een uitzondering gemaakt worden. Alle uitzonderingen vind je hier.

De Belgische quarantaine-eis blijft tot het Europese 'coronacertificaat' in gebruik is genomen, zei De Croo eerder. Met het digitale of papieren certificaat kan de eigenaar straks bewijzen dat hij is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antilichamen heeft.

Meer versoepelingen in België komende tijd

Vandaag zijn ook de scholen in België weer opengegaan. Vanaf 26 april kunnen winkels en contactberoepen, zoals kappers, hun activiteiten weer hervatten. Belgen mogen dan in de buitenlucht met tien in plaats van nu vier mensen van buiten hun gezin afspreken.

In mei volgt nog een aantal grotere versoepelingen. Op zaterdag 8 mei wordt de avondklok afgeschaft. In plaats daarvan komt er tussen middernacht en 5 uur 's ochtends een samenscholingsverbod. Die dag mogen de terrassen en pretparken weer open en zijn evenementen buiten met maximaal vijftig mensen toegestaan.