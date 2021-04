Ziekenhuizen volop in coronagolf - recorddrukte op de ic's

Corona-afdeling in ziekenhuis ZorgSaam Terneuzen (foto: Zorgsaam)

In totaal verpleegt ziekenhuis Adrz nu 31 Covid-patiënten, waarvan tien op de ic. De patiënt-aantallen blijven maar stijgen. Het ziekenhuis had niet zoveel patiënten sinds begin november 2020.

"Dit is de Covid-golf van de ic", zegt crisismanager Sjors van Lieshout van Adrz. "Voorheen kwam twintig procent op de intensive care, dat is nu 32 procent." Waarom er meer mensen op de ic komen, is niet duidelijk. Van Lieshout: "Dat heeft waarschijnlijk te maken met de aard van de ziekte."

De drukte op de ic's betekent minder ruimte voor andere patiënten. Daarom worden zware operaties regelmatig uitgesteld. Tegelijk moeten er altijd bedden klaar staan voor slachtoffers van ernstige ongelukken. Adrz is daarom voortdurend bezig om ic-patiënten over te plaatsen naar andere ziekenhuizen.

ZorgSaam neemt minder patiënten op

In ziekenhuis ZorgSaam liggen acht patiënten, vijf van hen op de ic. Dat zijn fors minder patiënten dan vorige week, toen in het ziekenhuis nog achttien mensen met een ernstige Covid-infectie lagen. Twee mensen zijn in de afgelopen week overleden, acht mensen zijn ontslagen of overgeplaatst naar een revalidatiecentrum.

Het Terneuzense ziekenhuis neemt minder coronapatiënten op, vanwege het risico op doorstromen naar de ic als de toestand verslechtert. Wel worden ic-patiënten uit de regio opgenomen.

Sinds januari 76 overlijdens en 790 ontslagen patiënten Sinds 1 januari zijn in de ziekenhuizen 76 Covid-patiënten overleden. Zij hadden veelal ook andere aandoeningen als diabetes of overgewicht. 790 patiënten zijn sinds begin dit jaar uit het ziekenhuis ontslagen. Zo'n driekwart kon naar huis, ongeveer een kwart is overgeplaatst naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

In totaal verplegen de Zeeuwse ziekenhuizen nu dus 39 patiënten. Ook tijdens de piek van de eerste golf coronapatiënten in maart 2020 en de piek van de tweede golf in november 2020 lagen er rond de veertig patiënten in het Adrz en ZorgSaam.

Corona-afdeling in ziekenhuis Adrz Goes (foto: Omroep Zeeland)

De drukte in de ziekenhuizen komt door stijgende besmettingen in Zeeland en de rest van het land. Er liggen nu 31 Zeeuwse patiënten in Adrz en ZorgSaam. Het aantal Zeeuwen met Covid-19 in het ziekenhuis is in werkelijkheid hoger, maar bijvoorbeeld ziekenhuis Bravis, net over de provinciegrens in Brabant, geeft geen toelichting over het aantal opgenomen Zeeuwse patiënten.

Veel Zeeuwse patiënten worden naar andere ziekenhuizen in de regio Zuidwest overgeplaatst. Dat gebeurt nu met veel ic-patiënten, omdat het te druk is geworden op de ic-afdelingen.

Het aantal patiënten uit overvolle ziekenhuizen in de regio Zuidwest, met name uit Rotterdam, dat in Zeeland wordt verpleegd, is hoog. Het gaat momenteel om acht patiënten. Vijf weken geleden waren er nog geen Rotterdamse patiënten.

Coronazorg aanhoudend opgeschaald, reguliere zorg afgeschaald Beide ziekenhuizen hebben nog altijd een met twee extra bedden opgeschaalde intensive care-afdeling. Adrz heeft gewoonlijk twaalf ic-bedden. Nu zijn het er veertien. Op tien daarvan worden nu coronapatiënten verpleegd. ZorgSaam heeft de ic uitgebreid van acht naar tien bedden. Vijf daarvan worden gebruikt voor coronapatiënten. De opgeschaalde coronazorg gaat ten koste van de overige zorg. Om genoeg gespecialiseerd personeel op de intensive care en de coronaverpleegafdelingen in te kunnen zetten, is er minder personeel beschikbaar voor - bijvoorbeeld - de operatiekamers. Adrz heeft momenteel niet alle operatiekamers in gebruik. In ziekenhuis ZorgSaam zijn alle zeven OK's in gebruik, maar niet-dringende operaties worden regelmatig uitgesteld, met name dagbehandelingen.

