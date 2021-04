Cursisten volgen yoga liever via Zoom 'Maar vier aanmeldingen voor testevenement'

Per dag mochten 50 mensen meedoen aan de testyogales (archieffoto) (foto: ANP)

Yogadocent Sascha Pfeifer van yogaschool Sadhana in Vlissingen geeft wekelijks via een videoverbinding aan zo'n 250 cursisten yogalessen. Van die 250 mensen hebben zich vier mensen aangemeld voor de fysieke lessen.

"Dat is echt heel weinig. Het moet dus anders, dat is duidelijk", zegt Pfeifer. "Ik zie dat als uitkomst van dit onderzoek." Per les mochten vijftig mensen meedoen aan de test.

Volgens Pfeifer zijn er twee problemen met de proef: "De testlocatie in Geersdijk is te ver weg en mensen willen zich niet laten testen voor een activiteit die ze iedere week doen. Ze moeten dan dus iedere week een coronatest doen om bij een yogales te zijn. Die drempel is te hoog."

Yogadocente met corona

Ook de proef bij yogaschool Vayu Yoga in Goes gaat het niet van een leien dakje. Docente Judith Nieuwenhuijse had aardig wat aanmeldingen voor de fysieke lessen, maar kreeg zelf corona: "Nadat ik vorige week maandag het rooster online zette, waren er best wel wat cursisten die zich hebben aangemeld. Daarna werd ik zelf positief getest op corona." Nieuwenhuijse is gelukkig aan de beterende hand, maar de lessen kunnen voorlopig niet doorgaan.

Buitenlessen

Sascha Pfeifer hoopt dat hij binnenkort bij mooi weer buitenlessen mag geven: "Dat hebben we in de zomer ook gedaan en dat ging prima. Nu mogen we buiten nog geen groepslessen geven, maar ik hoop dat daar snel verandering in komt."