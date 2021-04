Televisieserie duikt in waterproblemen op Schouwen-Duiveland

Presentator Menno Bentveld (foto: Waterman)

In het radioprogramma de Zeeuwse Kamer vertelde Bentveld dat het doel van de serie is om mensen bewust te maken van de problemen die spelen met het water in Nederland. "Het is ook zo gek dat we de ene maand bijna overstromingen hebben en een paar weken later een nijpend tekort."

Dan vraag je je toch af, moet je daar wel doorgaan?

In de aflevering van gisteren ging hij onder andere langs bij een fruitteler die dagelijks te maken heeft met dit probleem. Als oplossing komen er dagelijks vrachtwagens met water naar de teler, om het fruit te besproeien. "Dan vraag je je toch af, moet je op die plek wel doorgaan? Wij vinden het toch ook raar dat je pal naast een vulkaan gaat wonen, terwijl die uit kan barsten", vertelt Bentveld.

Menno Bentveld in Zeeuwse Kamer over serie Waterman

Volgens de presentator vond de aflevering over Schouwen-Duiveland dan ook het meest opvallen, omdat volgens hem mensen van buiten het eiland hier nog nooit van hebben gehoord. "Ieder gebied heeft wel zijn eigen problemen, waar ook belangen botsen. Dat is fascinerend om te zien."

'Ik hoop op besef'

Bentveld hoopt dat door het zien van de serie er meer besef komt. "Je kan zelf al best wat doen aan dit probleem. Zet bijvoorbeeld eens een regenton in je tuin. Zoiets zouden we bijvoorbeeld ook in het groot kunnen doen. Zoiets zou de problemen op Schouwen-Duiveland kunnen oplossen."

De serie Waterman wordt iedere zondag rond de klok van 20.45 uur uitgezonden. De aflevering van gisteren over Schouwen-Duiveland is terug te kijken via NPO Gemist.