Na veertien jaar eindelijk duidelijkheid over identiteit nieuwe waaierworm in Oosterschelde

De knikwaaierworm is te herkennen aan zijn kleine formaat en aan de naar binnen geknikte radiolen (foto: Peter van Bragt)

In de tussentijd hebben duikers de diersoort meerdere keren waargenomen. Vorig jaar nog werden duizenden exemplaren van de kleine witte waaierworm gezien in de Oosterschelde. Maar nu pas kunnen we het beestje bij zijn naam noemen, dankzij nieuwe foto's, nieuwe literatuur over het dier en een buitenlandse expert die werd ingeschakeld. Het blijk te gaan om de knikwaaierworm, meldt natuurwebsite Nature Today.

Eerste keer

De soort komt oorspronkelijk uit de omgeving van Madeira, een eiland in de Atlantische Oceaan. Het is de eerste keer dat deze dieren zijn aangetroffen, niet alleen in Nederland, maar in het gehele Noordzeegebied. Er is volgens Nature Today alleen één niet-bevestigde melding van deze soort uit 2019, van de Engelse oostkust bij Crome. De knikwaaierworm komt vooral ten zuiden van Nederland voor en rukt door de opwarming van de aarde steeds verder op naar het noorden.

In 2006 en 2020 zagen sportduikers in de Oosterschelde vele duizenden knikwaaierwormen (foto: Peter van Bragt)

De knikwaaierworm, wetenschappelijke naam: Parasabella langerhansi, is een relatief kleine waaierwormsoort en wordt maar een paar centimeter lang. Dat is inclusief de krans van kieuwveren waarmee de dieren zuurstof opnemen uit het water en voedsel vangen, die één centimeter lang worden. Het dier zelf leeft in een lichtbruine perkamentachtige koker, waar de kieuwveren, ook wel radiolen genoemd, uitsteken.

Geknikte radiolen

Die koker bouwt de knikwaaierworm zelf met slijm en fijne slibdeeltjes. De waaierkrans bevat meestal vijf tot maximaal acht paar opvallende spierwitte radiolen die naar binnen zijn geknikt. Daar is de wormensoort ook aan te herkennen, ten opzichte van andere waaierwormen die in de Oosterschelde voorkomen, zoals de pauwkokerworm en de paarse waaierworm.