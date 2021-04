Autodief opgepakt na meldingen in buurtapp

(foto: Omroep Zeeland)

De man werd samen met een andere man zowel gesignaleerd in de Magnoliastraat als in de Stoofheule. Buurtbewoners meldden in de appgroep dat de twee mannen zich verdacht gedroegen in de buurt van een geparkeerde auto in de Magnoliastraat. Daarna waren ze weggereden in een grijze pick-up met Belgisch kenteken. Even later kwam er zo'n zelfde melding uit de Stoofheule.

Agenten gingen rond 23.00 uur polshoogte nemen en troffen de Belgische auto aan met één inzittende, de 23-jarige man uit Vogelwaarde. Die bleek gezocht te worden, hij had nog een vonnis openstaan van tien dagen zitten óf 627 euro betalen. De auto waarin hij zat, was in de nacht van 14 op 15 april in België gestolen.

De man is aangehouden. Zijn compagnon is niet gevonden.