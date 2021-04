Corona in Zeeland: 170 nieuwe besmettingen, flinke toename op Tholen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg is de tweede gemeente, met twintig nieuwe besmettingen. Borsele en Reimerswaal volgen met zeventien nieuwe besmettingen.

Aangezien de registratie van het RIVM van dag tot dag fluctueert, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Bevelanden en Tholen flink gestegen

Daaruit blijkt dat de zevendagenlijn van de Bevelanden flink is gestegen, waardoor die regio weer ruimschoots boven de rest uitsteekt. Ook de lijn van Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, is flink omhoog gegaan de afgelopen dagen.

In de onderstaande tabel worden de aantallen besmettingen per gemeente van de afgelopen dagen weergegeven. Het aantal besmettingen in Tholen nam flink toe, terwijl dat aantal in Vlissingen juist fors is gedaald.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 15 apr vr 16 apr za 17 apr zo 18 apr ma 19 apr Borsele 8 6 8 15 17 Goes 13 18 13 18 13 Hulst 11 1 13 9 11 Kapelle 6 4 6 8 5 Middelburg 9 19 24 19 20 Noord-Beveland 3 0 5 7 4 Reimerswaal 23 21 25 21 17 Schouwen-Duiveland 20 15 22 14 8 Sluis 6 5 12 4 6 Terneuzen 23 13 28 26 17 Tholen 13 17 24 17 28 Veere 2 6 4 3 9 Vlissingen 13 31 38 18 15 Totaal Zeeland 150 156 222 179 170

Aangezien de gemeenten sterk verschillen in het aantal inwoners, is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners getoond. Daaruit blijkt dat Reimerswaal en Tholen nog altijd ruim aan kop gaan.

'Zeer ernstig'

Verder valt op dat steeds meer gemeenten op de kaart donkerrood kleuren. In tien van de dertien gemeenten is de situatie nu 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen zijn geconstateerd per 100.000 inwoners. Slechts drie Zeeuwse gemeenten zitten onder dat niveau.

De Zeeuwse gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal, Reimerswaal, staat landelijk op de tweede plaats. Alleen de Zuid-Hollandse gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft er meer. De Zeeuwse nummer twee, Tholen, staat op de landelijke ranglijst op nummer zeven van de 352 Nederlandse gemeenten.

Ziekenhuizen

De hoge besmettingsaantallen hebben ook gevolgen voor de bezetting in de Zeeuwse ziekenhuizen. Die lieten vandaag weten dat er nooit eerder zoveel coronapatiënten op de intensive cares lagen in onze provincie. De gemeente met de meeste ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen was Vlissingen. Daar werden zes inwoners met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen.

