Assistent-trainer Oostburg legt al zijn geld opzij voor zijn Ghanese voetbalschool

Fred Appiah speelde profvoetbal in onder andere Ghana, Maleisië en Mozambique voordat hij naar België kwam om geld te verdienen. Vijf jaar geleden stapte hij de sportwinkel van Leonhart in Axel binnen. "Hij wilde veertig paar voetbalschoenen hebben", zegt Leonhart. "Daar bleek een heel bijzonder verhaal achter te zitten."

Appiah had de schoenen nodig voor zijn voetbalacademie in Kintampo, een Ghanese stad ongeveer zo groot als Terneuzen. "Als kleine jongen in Ghana is het moeilijk", legt Appiah uit. "Je krijgt niet veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Je moet een beetje geluk hebben."

De Ghanees had die steun niet altijd in zijn leven. Met zijn voetbalschool hoopt hij jongens uit zijn gemeenschap wel te helpen. "De enige manier waarop ik dat kan doen is de jongens van de straat te halen en ze een kans geven op voetbal en educatie."

Drugs en misdaad

"De jeugd heeft de toekomst", zegt Appiah, die zijn jongens in Ghana niet alleen leert voetballen op zijn academie. "Als je verantwoordelijke leiders wil, dan moet je met hen beginnen. Want zonder kansen gaan de kinderen op straat dingen doen als drugs gebruiken, stelen of andere misdaden. Als ze kunnen voetballen, zijn ze blij en hebben ze een leven."

Een team van de voetbalacademie van Fred Appiah (wit shirt midden) (foto: Fred Appiah)

De afgelopen jaren haalde Appiah zijn trainersdiploma's. Dat deed hij op een bijzondere manier. Omdat hij de Nederlandse taal niet machtig is, kon hij niet in België of Nederland de cursus volgen. Daarom besloot Appiah de Engelse trainerscursus te doen. Elke week reisde hij naar Engeland of Wales. Met het openbaar vervoer, om geld te besparen. "Dat zegt heel veel over zijn motivatie", zegt Leonhart.

De hoofdtrainer van Oostburg haalde Appiah afgelopen zomer als assistent-trainer naar Oostburg en neemt hem volgend seizoen mee naar zijn nieuwe club De Meeuwen in Zoutelande. Leonhart: "Die kans deed zich voor en ik wil hem blijven ondersteunen."

Appiah is blij dat hij met zijn leermeester mee mag komende zomer. "Ik heb daar geen moment over getwijfeld", motiveert Appiah zijn keuze. "Michel is een van de meest ervaren trainers in de omgeving. Als jonge coach heb ik een mentor nodig om van te leren."

Hoofdjeugdopleiding

"Hij kan heel veel dingen, maar een echte hoofdtrainer is hij nog niet", zegt Leonhart. "Ik denk dat hij in de toekomst een hele goede hoofdjeugdopleider kan worden. Dat kan op zijn academie in Ghana. Daar gaat hij natuurlijk een keer naar terug, want dat is zijn drive."