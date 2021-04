Crisiscoördinatoren van Zeeuwse ic's: 'De rek is eruit'

Ze zitten middenin de derde golf met een recordaantal van vijftien coronapatiënten op de ic met en dat in combinatie met zeer vermoeide verplegers en doktoren.

Topsport

Crisiscoördinatoren Sjors van Lieshout van het Adrz en Melissa Meiresonne van ZorgSaam zijn trots op hun collega's. Trots op de topsport die zij al ruim een jaar beoefenen door het intensieve werk op de ic, de corona-verpleegafdelingen en de spoedeisende hulp. Maar tegelijkertijd zit in die ene zin ook meteen het probleem. Want hoe lang houd je dat niveau van topsport in compleet beschermd pak vol?

Crisiscoördinatoren Melissa Meiresonne van ZorgSaam en Sjors van Lieshout van het Adrz (foto: Omroep Zeeland)

De cijfers van opnames van patiënten met Covid-19 op de ic blijven hoog. Zo hoog dat ZorgSaam nu geen patiënten meer op de verpleegafdelingen opneemt, als die mogelijk door moeten stromen naar de ic. Meiresonne: "Voor onze regionale patiënten houden we plekken vrij, maar we nemen geen patiënten meer van elders op, als de kans bestaat dat zij door moeten naar de ic."

Ic overvol

Ziekenhuis Adrz probeert voortdurend om patiënten naar andere ziekenhuizen over te plaatsen, omdat de ic overvol ligt. "We hebben nu nog maar vier ic-bedden voor niet-Covid-patiënten", zegt Van Lieshout. "Dat is heel erg krap. We proberen voortdurend ic-patiënten over te plaatsen naar andere ziekenhuizen." En dat geregel kost bovendien veel tijd, dat nog eens bovenop de rest komt. Van Lieshout: "Dat is een extra belasting."

Er zijn mensen die al een paar keer te horen hebben gekregen dat hun operatie niet door kon gaan" Sjors van Lieshout, medisch specialist en crisismanager Adrz

Want er moeten ook bedden vrij blijven voor mensen die ic-zorg nodig hebben door een andere oorzaak dan het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat ze een zware operatie achter de rug hebben. Meiresonne: "Elke dag is het weer de balans opmaken. Kan deze operatie doorgaan? Hebben we genoeg bedden. Of beter gezegd: voldoende personeel?"

'Afschuwelijke afwegingen'

Hetzelfde geldt voor ziekenhuis Adrz. "We kijken de hele tijd: 'wie moet nou echt die operatie?'', aldus Van Lieshout, "Er zijn mensen die al een paar keer te horen hebben gekregen dat hun operatie niet door kon gaan. En dat zijn afschuwelijke afwegingen."

IC-verpleegkundige bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Meiresonne en Van Lieshout zien dagelijks de impact van een jaar corona op hun collega's. "Het is werk, werk werk en heel weinig ontspanning. Thuis kun je ook niet veel doen of ondernemen om afleiding te zoeken. Dus je komt moeilijk los van het werk", aldus Meiresonne. Het vertaalt zich in een hoog ziekteverzuim, uitval, veel lichamelijke en mentale klachten.

Ook de ondersteunde diensten, denk aan psychologen die het verplegend personeel op de ic en verpleegafdelingen opvangen en bijstaan, krijgen het nu zwaar, merken de crisiscoördinatoren. Ook daar zien ze uitval en ziekteverzuim.

Piek begin mei?

De verwachting is dat het aantal ziekenhuispatiënten in Nederland en Zeeland nog verder zal stijgen, misschien tot begin mei. "We bereiden ons voor op meer", zegt Sjors van Lieshout. De scenario's daarvoor zijn afgestemd met de hele ziekenhuissector en liggen klaar. Wat als er nóg meer patiënten bijkomen? "Dan maken we meer bedden vrij op de corona-afdelingen", zegt Van Lieshout.

De ic's zullen in Zeeland niet nog verder worden opgeschaald, met 24 bedden zit Zeeland aan zijn max. Komen er veel ic-patiënten bij dan worden die volgens de twee crisiscoördinatoren overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

'Vaccineren is de enige uitweg'

Meiresonne is stellig: "De enige uitweg is vaccineren, zo snel en veel mogelijk. Dat moeten we dan hopelijk in de zomer en het najaar gaan merken. Zodat er eindelijk een beetje rust komt voor de zorgmedewerkers."

Dat er nu zoveel over versoepeling van de maatregelen wordt gesproken, vindt Van Lieshout onbegrijpelijk. Er zou volgens hem veel meer aandacht moeten zijn voor de basisregels: handen wassen - afstand houden - thuisblijven en drukte vermijden. "En vooral: vaccineren, vaccineren, vaccineren."

