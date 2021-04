Verbazing in Hulst over casino als testlocatie

Had er voor de Hulstenaren geen 'leuker' evenement gekozen kunnen worden? Een casinobezoek is nou niet bepaald een evenement waar iedereen iets aan heeft en bovendien komen er normaal gesproken vooral Belgen. "Onze eigen inwoners worden overgeslagen", vindt CDA'er Wim Verdurmen.

Casino Admiral in Hulst mag zaterdag als proef open voor negatief geteste bezoekers. (foto: Omroep Hulst)

Mulder is blij dat hij niet in de schoenen van de burgemeester van Breda staat, die geconfronteerd werd met een festival voor 10.000 bezoekers. "Je moet het als burgemeester maar uitleggen." Dan heeft hij het makkelijker. Inmiddels is dat evenement afgeblazen. Na kritiek besloot burgemeester Depla van Breda vandaag om toch geen vergunning te verlenen.

Volgens Mulder zijn er landelijk verschillende activiteiten aangewezen als testevenement, zoals een zwembad- of museumbezoek, poppodiumconcert of sportwedstrijd. Voor Hulst is de keuze gevallen op het casino, zo kreeg hij 'ook maar' in een brief meegedeeld. "Ze dachten: laten we in Hulst maar eens een gokje wagen."

Bijdragen aan weg terug naar het normale

Mulder vindt het wel belangrijk dat dit soort experimenten plaatsvinden, 'omdat ze bijdragen aan de weg die terug naar het normale leidt'. Hij gunt het het casino ook wel. "Het bedrijf is grondig verbouwd en heeft daar op nog geen enkele manier aandacht aan kunnen besteden of mee aan de slag kunnen gaan. Dat is natuurlijk reuze jammer."

Of veel inwoners deelnemen aan de proef, betwijfelt hij. Casino Admiral trekt normaal toch vooral Belgische klanten. "Mede ook omdat je voor een test - die nodig is voor dit experiment - naar de overkant moet. Het is dus een hele bedoening om mee te kunnen doen."

Burgemeester Jan-Frans Mulder (foto: Gemeente Hulst)

Het moest hem afgelopen week in de raadsvergadering wel even van het hart. Ook hij heeft 'de nodige twijfels' over de corona-aanpak en de trage snelheid van vaccineren.

Mulder maakte een vergelijking met honderd jaar geleden bij de aanpak van de Spaanse griep en vijftig jaar geleden bij de Hongkonggriep, toen defensie werd ingezet. "Alles werd op een rij gezet en heel snel weggeprikt. En als ik nu kijk - ondanks dat we een moderne technologie hebben met internet en digitaal aanmelden en dergelijke - dan denk ik: 'eigenlijk was het vroeger zo gek nog niet.' Bijna dan."

'Met cijfers rondstrooien'

Tot en met half april zouden er in Zeeuws-Vlaanderen 20.000 prikken 'zijn weggezet', kreeg hij van de GGD te horen. Komende week staan er 19.000 prikafspraken gepland, tenminste 'als de mensen komen'. Luc Mangnus van Groot Hontenisse waagde dat aantal te betwijfelen. Dat zou volgens hem betekenen dat eind van deze maand de helft van de Zeeuws-Vlamingen een prik heeft gehad.

"De overheid moet de mensen beter informeren dan allerlei getallen rondstrooien die nergens op slaan", vond hij. "Als je gaat rekenen, dan kan dat aantal niet kloppen. Dat maakt de burgers onzeker, dat het vertrouwen in de overheid verdwijnt en dat maatregelen op steeds minder draagvlak kunnen rekenen." Clen de Kraker: "We moeten gewoon open en eerlijk zijn naar elkaar."

Mulder gaf de critici gelijk. Als je niet duidelijk kunt zijn, kun je beter niets zeggen, vond hij.