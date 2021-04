Wanneer ben ik aan de beurt voor het coronavaccin? Dit is het - opnieuw - aangepaste schema

Het vaccineren duurt per groep tussen de zes en elf weken. Dat verschilt per groep en vaccin. (foto: Omroep Zeeland)

75+

De GGD heeft alle vijfenzeventigplussers die thuis wonen inmiddels gevaccineerd. Bewoners van verpleeghuizen zijn al eerder ingeënt door verpleeghuisartsen en huisartsen.

Geboortejaar 1947-1952 (70 tot en met 74 jaar)

De GGD vaccineert deze groep sinds 6 april.

Geboortejaar 1952-1955 (66 tot en met 69 jaar)

Deze groep is nu aan de beurt. Dat wil zeggen, er wordt nu een begin gemaakt. Mensen met geboortejaar 1952 kunnen sinds vorige week een afspraak maken bij de GGD en sinds vandaag zijn daar ook de geboortejaren 1953 en 1954 bijgekomen. Volgende week kunnen ook mensen met het geboortejaar 1955 een afspraak maken voor de vaccinatie. Dat kan online, ook zonder dat je een uitnodiging hebt ontvangen. De GGD hanteert nu de methode dat je in de periode waarin je de uitnodiging krijgt, alvast online een afspraak kunt maken. Wel wordt je geboortejaar gecontroleerd.

Deze leeftijdscategorie kan er echter ook voor kiezen om niet te wachten op de vaccinatie met het Pfizer-vaccin via de GGD, maar enkele weken eerder al via de huisarts een vaccinatie te krijgen met het AstraZeneca-vaccin. In verband met te grote leveringen van AstraZeneca mogen de huisartsen iedereen met de geboortejaren 1955, 1954 en 1953 met die te veel geleverde AstraZeneca-vaccins inenten.

Geboortejaar 1956-1960 (61 tot en met 65 jaar) en mensen met een hoog medisch risico

De meeste mensen uit deze leeftijdsgroep hebben inmiddels de eerste vaccinatie gekregen van de huisarts. Nog niet iedereen, want niet alle huisartsen hebben deze prikronde al afgerond. De tweede prik staat gepland in mei.

Wat is een 'hoog medisch risico'? Volgens het RIVM gaat het om mensen met het syndroom van Down, mensen met zeer ernstig overgewicht, neurologische aandoeningen of een slecht functionerend afweersysteem. Wanneer je tot deze groep behoort, word je uitgenodigd voor je vaccinatie. Het RIVM roept om om niet zelf de huisarts te bellen.

Geboortejaar 1961-1971 (50-60 jaar)

De planning is dat deze groep vanaf half mei wordt gevaccineerd. Door de GGD, het ziekenhuis of de huisarts.

Geboortejaar 1972-1981 (40-49 jaar)

De planning is dat deze groep vanaf half juni wordt gevaccineerd. Door de GGD, het ziekenhuis of de huisarts.

Geboortejaar 1982-2003 (18-39 jaar)

Zowel de groep 18- tot 29 jarigen, als de groep 30- tot 39 jarigen, staan ingepland 'vanaf eind juni'. Ook deze groep wordt gevaccineerd door de GGD, het ziekenhuis of de huisarts.

Zorgmedewerkers

Personeel van ziekenhuizen op de corona-afdelingen, de ic's en de spoedeisende hulp zijn begin dit jaar als allereerste gevaccineerd. Ook medewerkers in verpleeghuizen en van gehandicaptenorganisaties zijn gevaccineerd, net als de wijkverpleging. Het gaat om personeel dat direct in contact komt met cliënten. De overige zorgmedewerkers worden gevaccineerd in dezelfde periode als hun leeftijdgenoten.

Een zorgmedewerker tijdens haar vaccinatie in maart (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer heeft iedereen de tweede prik gehad?

Een exacte datum voor het moment waarop bepaalde groepen de tweede prik hebben gehad, is moeilijk te zeggen. Dat komt omdat de groepen door elkaar lopen, laat GGD Zeeland weten. Ook zit er verschil in de vaccins. Bij het ene vaccin heb je na ongeveer drie weken een afspraak voor je tweede prik en bij de andere na elf weken.

Wanneer is de grote bubs aan de beurt?

Over twee weken moet de vaccinatiecampagne in een grotere versnelling komen. Dan zijn de leeftijdsgroepen onder de zestig aan de beurt. Huisartsen, GGD en ziekenhuizen gaan deze grote groep vaccineren.

Op 1 juli iedereen gevaccineerd?

Minister De Jonge heeft eerder uitgesproken dat het streven is dat iedereen van 18 jaar of ouder voor 1 juli een eerste prik heeft gehad. Maar dan moeten er niet nog meer tegenslagen met de vaccins voorvallen...