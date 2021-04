'Soms kan ik hem achter het behang plakken', Frans en Ali uit Renesse zijn 75 jaar getrouwd

"Zij vroeg mij ten dans. Daarna vroeg ik wie haar veilig naar huis bracht en dat wist ze niet. Nou, dat wist ik wel!", vertelt de 96-jarige Frans Prins uit Renesse. Hij is daarna nooit meer bij Ali weg gegaan. In 1946 trouwde het paar.

De start van het huwelijk ging niet meteen over rozen: "Hij was heel veel weg voor zijn werk als marinier. Hij ging de hele wereld over en ik zat vaak met onze vier kinderen thuis. We waren toen dus niet veel bij elkaar", legt de 94-jarige Ali Prins uit.

Accepteer de goede en slechte eigenschappen

Dat weerhield het stel er niet van om bij elkaar te blijven. Dé tip voor een lang huwelijk is dan ook het accepteren van de slechte eigenschappen van je partner: "We kennen elkaar door en door en we benoemen onze ergernissen. Alleen dan kun je het volhouden. Gewoon eerlijk zijn, dat is heel belangrijk."

En die eerlijkheid spat ervan af: "Ik kan hem echt wel eens achter het behang plakken. Hij zit teveel op z'n tablet. Dan denk ik: gooi dat ding nou gewoon een keer in de hoek!" Frans heeft daar meteen een weerwoord op: "Zij is veel te veel aan het werk. Ze kan nooit even rustig naast me op de bank zitten. Als ze dat zou doen, dan leg ik m'n tablet wel weg, dan kunnen we even praten."

Het mooiste moment van de dag

Toch zit Ali iedere avond naast Frans op de bank: "Het mooiste moment van de dag is wanneer we 's avonds samen op de bank televisie kijken. Dan sla ik m'n arm om haar heen. Ik vind haar gewoon leuk." Ali beaamt dit: "Ja, dat doen we inderdaad na al die jaren nog altijd."