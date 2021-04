Begraafplaatsen Sluis krijgen herdenkingszuil als gedenkplek voor overleden dierbaren

In Oostburg staat al een herdenkingszuil, maar zo'n herinneringsplekje zou ook op de andere begraafplaatsen in de gemeente Sluis moeten komen. (foto: Gemeente Sluis)

Sluis nam de afgelopen maanden de tarieven en de begraafplaatsen onder de loep. Het college doet nu enkele voorstellen voor verandering. Een herdenkingszuil is nieuw. In Oostburg staat er al één, maar het is de bedoeling dat alle begraafplaatsen de komende jaren zo'n herinneringsplek krijgen, mits er plaats voor is. Ook de biodiversiteit krijgt overal meer aandacht.

Helpen bij onderhoud

Burgemeester en wethouders stimuleren verder burgerparticipatie: inwoners mogen straks helpen bij het onderhoud van monumentale graven en de begraafplaatsen zelf. In Hoofdplaat gebeurt dat al door een groepje vrijwilligers.

Op de begraafplaats aan de Oude Rijksweg in Breskens wil Sluis inwoners de kans geven hun dierbaren 'anders' te begraven. Burgemeester en wethouders denken bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een urn ondergronds, tussen het gras of de boomwortels te plaatsen. Mogelijk krijgt Breskens ook een apart vak 'volgens de normen en regels van het islamitisch geloof'.

Niet alle kosten doorberekenen

De tarieven voor begraven stijgen komend jaar ietsje, maar het plaatsen van een urn wordt iets goedkoper. Burgemeester en wethouders willen niet alle kosten voor het graven van een graf, de administratie, het groenonderhoud of de jaarlijkse ruimingen doorberekenen aan de familie van overledenen. Als de gemeente Sluis zou gaan voor volledig kostendekkende tarieven, zouden deze 'onredelijk moeten stijgen', vindt het college. Maximaal twee derde van de kosten moet uit inkomsten komen, de rest legt de gemeente zelf bij.

Om iets meer inkomsten te krijgen, wil het college eerder bij familie nagaan of ze een graf willen behouden en niet tot het laatste moment wachten, zoals nu gebeurde. Het college verwacht dat meer inwoners dan het grafrecht willen verlengen, waardoor er ook meer geld in het laadje komt.

Begraven in Sluis is duurder dan in Terneuzen

Sluis is bij de gemeente Terneuzen nagegaan hoe het kan dat begraven daar een stuk goedkoper is. Dat Sluis duurder is, heeft meerdere redenen, schrijven burgemeester en wethouders aan de raad. Zo worden in Terneuzen drie mensen in een algemeen graf begraven. Dat is in Sluis niet mogelijk door de hogere grondwaterstand.

In Terneuzen zijn weliswaar meer begrafenissen per jaar, maar daar zijn weer minder begraafplaatsen, namelijk maar tien, 'waardoor de verhouding tussen baten en kosten anders is'. En in Terneuzen zijn medewerkers van de gemeente niet aanwezig bij een begrafenisplechtigheid. Ook dat scheelt kosten.

De voorstellen worden dinsdag besproken in de commissie samenleving.