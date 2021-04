Goedemorgen! Mogelijk terrassen weer open, overlast in Heinkenszand en TreeTag

Leeg terras (foto: Omroep Zeeland)

Het kabinet zou van plan zijn om op 28 april de avondklok af te schaffen en de heropening van de terrassen - onder voorwaarden - weer toe te staan. Dat zal vanavond de boodschap zijn op de persconferentie, meldden ingewijden aan de NOS. Maar eerder werden uitgelekte versoepelingsplannen ingetrokken vanwege de hoge coronacijfers - en die zijn op het moment ook niet al te best. Dus of deze uitgelekte versoepelingen ook daadwerkelijk aangekondigd worden bij de persconferentie vanavond is nog even afwachten...

Vernielingen en overlast

Wat er ook niet al te best uitziet is de glazen deur van de Mariagrot bij de katholieke kerk in Heinkenszand. Die is afgelopen week ingetrapt en dat was voor de CDA-fractie in de gemeente Borsele de spreekwoordelijke druppel. De fractie roept nu het dagelijks gemeentebestuur op om in actie te komen tegen de vele vernielingen en overlast in Heinkenszand.

Ophogen van het Banjaardstrand zodat strandkotjes er weer gebouwd kunnen worden (foto: Omroep Zeeland)

Bij Kamperland wordt inmiddels hard gewerkt aan het ophogen van het strand. En niet door Rijkswaterstaat, maar door strandhuisjes-aanbieder Frank van Halst van de strandexploitatie Banjaardstrand. "Dat moet wel, anders kan ik daar mijn 200 strandkotjes niet neerzetten voor 13 mei. En dat wil ik toch wel erg graag", aldus Van Halst.

Treetag

Wie weleens door de Westerscheldetunnel moet, kent inmiddels de t-tag, maar de gemeente Tholen komt nu met iets nieuws: de TreeTag. Dat is een soort poster met informatie over die boom. De eerste boom die een Treetag krijgt, staat in Anna Jacobapolder bij basisschool Het Kompas.

Het doel van de actie is om meer aandacht te geven aan het belang van bomen. Zo houden bomen regenwater vast, leveren ze zuurstof, helpen ze de temperatuur leefbaar te houden en vangen ze luchtvervuiling af.

En over temperatuur gesproken, dit is de weersverachting voor vandaag:

Patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat bij mist op zee voor slaapstrandhuisjes aan de kust van Dishoek (foto: Sjac van Eijzeren uit Vlissingen)

Het weer

Vanochtend is er eerst op veel plaatsen mist en het zicht kan lokaal minder dan 100 meter zijn. Maar de mist zal vrij snel oplossen en daarna is het afwisselend zonnig en bewolkt, met stapelwolken. Vanmiddag kan lokaal een bui vallen, maar de meeste plaatsen blijven droog. Maximum van 13 tot 16 graden en vanochtend weinig wind, vanmiddag een zwakke tot matige noordenwind.