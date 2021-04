'Gemeente moet ingrijpen om overlast hangjongeren in Heinkenszand harder aan te pakken'

De Rietkraag in Heinkenszand, achterkant van het gebouw (foto: Google Maps)

"De coronamaatregelen zorgen voor verveling onder onze jongeren en dat is een probleem waar wij als CDA begrip voor hebben", zegt Vermeulen. "Maar waar verveling omslaat in vernieling, overlast en intimidatie is bij ons het begrip weg. Van andermans spullen blijf je af en weerloze mensen verdienen bescherming, geen beschimpingen."

Glazen deur ingetrapt

Afgelopen weekeinde werd de glazen deur van de Mariagrot, een gebedsruimte uit 1912, ingeslagen. Maar er was ook overlast bij woonlocatie de Rietkraag en er werden vernielingen aangericht op het sportpark.

Het probleem speelde ook al voor corona, het CDA heeft het over zo'n tien jaar aan overlast in de omgeving. "De maat is wat het CDA betreft vol", zegt Vermeulen, die een waslijst aan voorbeelden heeft verzameld: van fikkies stoken op het dak van de school tot drugsafval bij de sportvereniging.

In Zeeland Wordt Wakker geeft raadslid Mitchel Vermeulen voorbeelden van de overlast:

'Leerkrachten durven 's avonds niet meer naar school omdat ze zich onveilig voelen'

Volgens Vermeulen onderschrijven belanghebbenden zoals kerk, scholen en (sport)vereniging de oproep van het CDA aan het college dan ook van harte.

Petitie

De CDA-fractie van de gemeente Borsele sluit zich met deze oproep aan het dagelijks gemeentebestuur ook aan bij de inwoners van Heinkenszand die eerder via een petitie de gemeente ook al opriepen om actie te ondernemen. Wel heeft Vermeulen daarnaast ook een oproep aan de inwoners zelf. "De oplossing ligt allereerst bij ons allemaal. Als je iets ziet of hoort, bespreek het dan."

Maar is ook ook wel degelijk een rol hierin weggelegd voor de gemeente denkt hij. "Meer controle, cameratoezicht, maar zeker ook optreden. In het verleden zijn hier ook succesvolle acties op geweest en het zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar lijdzaam toezien en beamen dat het allemaal zo erg is kan nu echt niet meer."

