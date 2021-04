'Schrijnend dat er maar zo weinig aandacht is voor de heropening van sportscholen'

In het midden van de sportzaal is een podium gebouwd waar acht nieuwe fitnessapparaten staan. "We wilden de oude apparatuur eigenlijk dit najaar vernieuwen, maar dan zouden we opnieuw moeten sluiten. Om ervoor te zorgen dat we straks helemaal klaar zijn voor heropening hebben we besloten het nu te doen", zegt Kluwen.

Dat besluit nemen was wel spannend. "Natuurlijk heb ik slapeloze nachten en stress, maar gelukkig heb ik een afspraak kunnen maken met onze partner dat we per maand de apparaten afbetalen en dat die betaling pas ingaat als we weer helemaal open mogen."

Geen perspectief

Het meest schrijnend vindt Kluwen dat de heropening van de sportscholen de afgelopen persconferenties niet ter sprake kwam. "Ik begrijp er niets van, gezondheid is toch belangrijker dan uiterlijk", vraagt Kluwen verontwaardigd. "De kappers en winkels mogen wel open, maar de sportscholen niet?"

Rob Kluwen van sportschool Focus Fit in Goes in zijn vernieuwde fitnessruimte (foto: Omroep Zeeland)

"Ik hou wel hoop want nu er meer mensen worden gevaccineerd verwacht ik dat we half mei open kunnen, maar vorige maand dacht ik ook dat we een maand later open mochten en we zijn nog steeds dicht. Toch geef ik niet op want deze sportschool is een droom die uitkomt en ik doe er alles aan om te blijven bestaan", aldus Kluwen.

Lidmaatschap doorbetalen

Sommige grote ketens geven hun leden de optie om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen waardoor ze niet hoeven te betalen zolang de sportscholen dicht zijn. Kluwen kan dat zich niet permitteren en probeert zo veel mogelijk voor zijn leden te organiseren. "We zijn een kleine club en redden het niet met alleen de tegemoetkoming van de overheid. Daarom zijn we ontzettend blij met onze trouwe vaste leden."

Naar de toekomst kijken

Met de investering kijkt Kluwen naar de toekomst. Hij hoopt dat leden die in coronatijd hun abonnement hebben stopgezet weer terugkomen in zijn vernieuwde sportschool. Maar wanneer hij zijn deuren weer mag openen, is nog steeds onzeker.