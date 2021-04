Het was een spannend jaar voor de mosselsector, maar corona heeft er minder ingehakt dan gedacht

Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers, kijkt dan ook tevreden terug op het afgelopen jaar. "De hoeveelheid mosselen was niet zo groot. Dat zorgde voor een goede verkoopprijs. Daarnaast lag de start van ons seizoen ook precies in de periode dat de horeca open was. Dus daar hebben we relatief weinig last van gehad. We hebben over het algemeen een goed jaar achter de rug."

Mosselen naar België

In 2020 werd ongeveer 50 miljoen kilo mosselen opgevist. Meer dan 60 procent daarvan werd verkocht aan België. Daarna waren Frankrijk en Duitsland de grootste afnemers. Nederland staat vierde.

Subsidie om Nederlanders aan de mossel te krijgen

Vier op de tien Belgen eet regelmatig mosselen. In Nederland is dat cijfer aanzienlijk lager met één op de acht. Mede daarom heeft de Zeeuwse schelpdiersector een subsidie aangevraagd om de komende jaren hun producten producten bekender te maken in Nederland.

Mosselkweker Dennis Verschuure uit Yerseke legt MZI´s in de Waddenzee (foto: Omroep Zeeland)

De komende jaren gaat er veel veranderen voor de mosselkwekers, vooral in de manier van werken. Veel mosselzaad wordt op de Waddenzee gevangen. Ongeveer een derde van het zaad wordt met mosselzaadinvanginstallaties, MZI's, gevangen. In een nieuwe overeenkomst met natuurorganisaties staat dat dat aandeel moet gaan groeien.

In 2026 moet 65 procent met MZI´s worden gevangen en in 2029, 100 procent, als dat economisch haalbaar is voor de kwekers. Het werken met MZI´s heeft minder impact op de natuur in de Waddenzee dan de traditionele bodemvisserij.