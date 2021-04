Zeiltalent Hameeteman (17) voortvarend van start in Portugal: 'Geen hoge verwachtingen, wel een stap zetten'

Paul Hameeteman in actie tijdens het Open Nederlands kampioenschap in september. (foto: ANP)

Inzet deze week in de Portugese kustplaats zijn de laatste vier olympische tickets voor deelnemers uit Europa. Hameeteman doet met zijn laserboot mee in de categorie ILCA7, waar zeilers uit zeventien verschillende landen strijden voor deelname in Tokio voor komende zomer.

Aangepaste opzet

Hoewel de kwalificatie alleen bedoeld is voor Europese zeilers, zijn er deelnemers van over heel de wereld. Na dag 1 wordt het klassement aangevoerd voor vijfvoudig olympisch kampioen Robert Scheidt uit Brazilië. Door corona is er het afgelopen jaar veel minder gezeild en daarom zijn in Vilamoura ook zeilers welkom die meer wedstrijdritme willen opdoen.

Daardoor geeft de ranglijst met het oog op de Olympische Spelen een vertekend beeld. Aangezien de nummers 1 tot en met 7 reeds verzekerd zijn van deelname, staan de Spanjaard Joel Rodriguez (8) en William de Smet (10) uit België er na dag één het best voor met het oog op Tokio.

Ik hoop deze week vooral een paar goede races te varen" Zeiler Paul Hameeteman uit Zierikzee

Hameeteman vinden we terug op de 68ste plaats. Met het oog op de Spelen is dat geen goede uitgangspositie, maar de beloftevolle Zeeuw is in Portugal dan ook een van de jongste van de in totaal 139 deelnemers. "Ik heb daarom natuurlijk nog geen al te hoge verwachtingen", laat de debutant vanuit Portugal weten. De zeventienjarige Zeeuw werd in oktober 2020 Europees kampioen bij de junioren en maakte onlangs de overstap naar de senioren.

De beste jongeling

"Om voorin mee te kunnen doen weet ik dat ik nog stappen moet zetten en dat wil ik deze week doen door een paar goede races te varen." Maandag was Hameeteman samen met de Portugees Rui Silveira de beste zeiler jonger dan negentien jaar en dus zal hij tevreden terugkijken op zijn voortvarende start.

Dinsdag worden er opnieuw twee races gevaren in de wateren van de Portugese kustplaats. Het Europees-Olympisch kwalificatietoernooi duurt nog tot en met zaterdag. Beelden vanuit Vilamora zijn te zien op het YouTube-kanaal en de Instagram-pagina van de organisatie.

Omroep Zeeland ging eind maart met Hameeteman het water op. Daarin sprak de zeiler uit Zierikzee onder meer over zijn dromen en ambities.