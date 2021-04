Zeeuwse horeca probeert blij te zijn met heropening: 'Het is een klein beetje een dooie mus'

Bezoekers op het terras, een beeld dat we volgende week waarschijnlijk weer zien. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik ben een beetje blij", zegt Kloeg als hem wordt gevraagd naar zijn eerste reactie op het nieuws dat terrassen weer open mogen. "Ik ben vijftien procent blij, omdat vijftien procent van alle horeca in Nederland over een terras beschikt." Kloeg hoopt daarom dat er snel meer versoepelingen aangekondigd worden, zodat ook horecabedrijven zonder terras kunnen profiteren.

De terrassen mogen vanaf volgende week woensdag tussen 12.00 en 18.00 uur open. Aan een tafel mogen twee mensen zitten en meer mensen, als die uit een huishouden komen. Gasten moeten zich registreren.

'Klein beetje een dooie mus'

Kloeg vertelt dat hij wel blij wil zijn met het vooruitzicht dat de terrassen weer open mogen, maar dat dat niet makkelijk is. "We willen dankbaar zijn, maar het is een klein beetje een dooie mus." Volgens Kloeg zijn er maar weinig bedrijven waarvoor de voorwaarden gunstig uitpakken. "Het is lastig om niet dankbaar te zijn, maar het is ook maar zo weinig. Zelf ben ik eigenaar van een hotel en hoopte ik dat gasten in plaats van op de kamer op het terras konden ontbijten." Daarnaast vindt Kloeg de sluitingstijd van 18.00 uur ongelukkig gekozen. "Dat is het tijdstip dat je ook een diner kunt hebben."

'Bitterbal en avondmaaltijd geschrapt'

Premier Rutte zei tijdens de persconferentie vanavond dat voor het tijdstip tussen 12.00 en 18.00 uur bewust is gekozen. "Daarmee schrap je de bitterbal en de avondmaaltijd." Daarmee doelde hij erop dat het openstellen van de terrassen vooral is bedoeld voor het reguleren van de drukte op openbare plekken in de middaguren. Hij realiseert zich dat hij met deze versoepeling de zorgen voor ondernemers niet wegneemt. "Zij maken een "ongelofelijk zware tijd" door. "Dat nemen we niet met deze eerste stap allemaal weg", aldus de premier.

De terrassen zijn nu nog verboden gebied, maar dat is volgende week waarschijnlijk anders. (foto: Omroep Zeeland)

Kloeg vindt het juist belangrijk dat mensen langer op terras kunnen zitten. Hij sluit niet uit dat mensen na 18.00 uur samenkomen in bijvoorbeeld een park of op de boulevard. "Wij zijn een deel van de oplossing in plaats van het probleem. Burgemeesters geven aan dat zij het lastig vinden om coronamaatregelen te handhaven. Wij kunnen op een verantwoorde manier voor spreiding zorgen."

Ook boa's willen dat terras langer open is

Ook de Nederlandse BOA Bond wil dat terrassen langer openblijven en stelt een eindtijd van 20.30 uur voor. Volgens de bond is dat de manier om te voorkomen dat mensen na sluiting van de terrassen alcohol in de supermarkt kopen en daarna nog buiten samenkomen. De bond zegt dat het beter is om de eindtijd te verlengen totdat het verkoopverbod op alcohol in de supermarkt ingaat om 20.00 uur.