Ruim twintig medewerkers gevangenis Torentijd preventief thuis na coronabesmetting collega's

Eén van de afdelingen van de gevangenis (foto: Omroep Zeeland)

In totaal werken er in Middelburg ruim 200 mensen in de gevangenis. De besmette groep behoort tot de penitentiair inrichtingsmedewerkers (PIW). Zij staan in direct contact met gedetineerden. Een derde van deze groep zit nu thuis. Gevolgen voor de veiligheid in de gevangenis zijn er niet. Wel wordt het dagprogramma vanaf morgen aangepast.

Dat kan betekenen dat een bezoek aan de bibliotheek, sporten of arbeid tijdelijk wordt stopgezet. "Het is op dit moment even puzzelen wat wel en niet meer kan met de beschikbare medewerkers. Vanmiddag worden er knopen doorgehakt", laat woordvoerder Robert Meijer weten.

Medewerkers getest, gedetineerden krijgen dagelijks medische controle

De groep thuiszittende medewerkers is getest en laat zich komende zaterdag nog eens testen. "Alle collega's die dan negatief zijn, kunnen weer komen werken." De gevangenen worden nog niet getest, wel krijgt iedereen elke dag een medische controle (temperatuur meten en controle op klachten). De gevangenis hoopt vanaf maandag het volledige dagprogramma weer aan te bieden aan de gedetineerden.

Het afgelopen jaar zaten er wel vaker medewerkers preventief thuis, om corona zo ver mogelijk buiten de gevangenis te houden. Zo'n grote groep als nu is nog niet eerder voorgekomen, laat de woordvoerder weten. Geen enkele gedetineerde heeft het afgelopen jaar nog corona opgelopen. En dat is uniek in Nederland.

Lees ook: