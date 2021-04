Vissers kampen met gebrek aan personeel en zoeken nieuwe collega's vaker in buitenland

Zonsondergang met een vissersboot (foto: Hennie van Nieuwenhuize)

Dat het meer moeite kost om vissers te werven is een trend die Kees van Beveren, voorzitter van de visserijorganisatie Visnet Delta-Zuid, door heel Nederland ziet. Door het gebrek aan 'eigen mensen' - in de visserij vind je veel familiebedrijven - worden nu regelmatig arbeiders uit het buitenland aan boord gehaald.

Imago, corona & niet voor iedereen

Van Beveren kan meerdere oorzaken aanwijzen voor het gebrek aan personeel. Dat je niet meer automatisch het beroep van je vader overneemt bijvoorbeeld. En inderdaad, milieuorganisaties proberen vaak (politieke) invloed uit te oefenen met standpunten tegen de visserij, zegt hij.

Die lobby doet het imago van de visserij volgens Van Beveren geen goed en gaat dus ook ten koste van de aantrekkelijkheid ervan om er te gaan werken. "Maar het heeft ook te maken met de economische omstandigheden. Door corona wordt er minder verdiend, dan is de belangstelling om aan boord te gaan ook minder."

Zeeuwse vissersvloot ligt aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Het vak is sowieso niet voor iedereen weggelegd, zegt Van Beveren. "Je moet natuurlijk wel een bepaald type mens zijn. Je bent de hele week van huis, of langer, dat moet je ervoor over hebben. De inkomsten zijn grillig. Als opstapper deel je mee in de winst van die week. Dat maakt het onvoorspelbaar. En het is ook gevaarlijk. Er zijn ieder jaar wel een aantal ongelukken met vissersschepen."

'We moeten ook naar onszelf kijken'

Van Beveren vindt het te makkelijk om de schuld van het probleem alleen maar buiten de visserij te leggen. "Je moet niet alleen kijken naar wat anderen over ons zeggen, we moeten ook naar onszelf kijken."

Kees van Beveren sprak erover in de Zeeuwse Kamer vandaag:

Een Zeeuwse Kamer over visserij

"We moeten meewerken aan goede omstandigheden in de visserij. Niet alleen op het gebied van bestandsbeheer, maar ook hoe je omgaat met de aanlanding van de vis, het voorkomen van plastic in de zee en afval overboord... Dat speelt allemaal mee."

Een vissersboot bij Breskens. (foto: Rita Loonen)

Natuurlijk heeft de voorman genoeg positiefs te zeggen over de visserij: "Het is een prachtig vak. Een mooie sector die bij onze provincie hoort. Vis is ook heel gezond. Als we met z'n allen van tijd tot tijd een visje eten, dan zou dat heel goed zijn voor de sector."